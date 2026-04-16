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José López, figura de Palmeiras, dio rotundo calificativo al partido contra Cristal: "Un..."

El goleador de Palmeiras, José 'Flaco' López, no se guardó nada y dio un rotundo calificativo al duelo ante Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026.

Luis Blancas
José López dio rotundo calificativo al partido entre Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026
José López dio rotundo calificativo al partido entre Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026 | Composición: Líbero
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“Creo que habían pasado tres partidos desde la última vez que logré ayudar al equipo con un gol. Hoy asumí la responsabilidad del penalti, tenía confianza, y eso es todo: todos pedaleando juntos, todos en el mismo camino”, comenzó diciendo.

“Estoy contento con la victoria. Fue un partido muy duro y, cuando no puedes jugar bien, tienes que ganar”, continuó.

“Lo importante es lograrlo como sea. Hoy conseguimos tres puntos importantes en la clasificación, y ahora se trata de seguir luchando”, finalizó.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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