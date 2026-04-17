Cristal confirmó si ficharán nuevas figuras de cara al Clausura y Libertadores: "Refuerzos..."

Sporting Cristal es uno de los clubes más importantes del Perú debido a su grandeza por historia y por ello desde la hinchada celeste le exigen refuerzos para potenciar al equipo de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. Ante eso, Julio César Uribe, director deportivo del club rimense, respondió a esta gran posibilidad de fichajes.

Sporting Cristal confirmó si ficharán nuevas figuras de cara al Torneo Clausura y Copa Libertadores

En medio de su llegada a Lima, desde el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, Uribe fue rodeado por varios periodistas para consultarle diversos temas sobre la actualidad de Cristal luego de perder 2-1 ante Palmeiras por fase de grupos de la Libertadores.

Una de las preguntas que le hicieron al directivo del club celeste es sobre nuevos refuerzos de cara a la mitad de temporada del 2026 e inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026.

Video: Inka Digital TV

Julio César Uribe, director deportivo de Sporting Cristal, reveló que actualmente no es momento para hablar de nuevos fichajes por lo que no es viable confirmar, sin embargo, afirmó que cuando llegue el verdadero momento de pensar en nuevas figuras se conversará con el técnico Zé Ricardo para ver las opciones y cómo se puede concretar algún fichaje.

‘No es el momento de hablar de refuerzos porque no es la fecha para poderlo hacer. Nuestros jugadores están dando lo que corresponde y cuando llegue el momento el técnico lo evaluará y nosotros consensuaremos para tener un colectivo mayor que pueda darnos resultados importantes’, afirmó.

Sporting Cristal en busca de un nuevo delantero de cara al Torneo Clausura y Copa Libertadores

Sporting Cristal enfrenta el desafío de encontrar un nuevo delantero de alto nivel para reforzar su equipo con vistas al Torneo Clausura y la Copa Libertadores 2026. Esta búsqueda se debe a que Felipe Vizeu no ha cumplido con las expectativas en cuanto a su desempeño, lo que ha generado críticas severas por parte de los aficionados celestes debido a su baja efectividad goleadora.