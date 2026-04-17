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Entradas Sporting Cristal vs. Junior por Copa Libertadores 2026 en Matute: precios y dónde comprar

Sporting Cristal dio a conocer el precio de entradas para el duelo ante Junior por la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute.

Diego Medina
Sporting Cristal y Junior jugarán por Copa Libertadores 2026 en Matute.
Sporting Cristal y Junior jugarán por Copa Libertadores 2026 en Matute. | Foto: Composición LÍBERO.
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Sporting Cristal dejó atrás la caída en Brasil ante Palmeiras y ya se mentaliza en sus siguientes encuentros internacionales. Justamente, los celestes recibirán en Lima a Junior de Barranquilla, por lo que se confirmó anticipadamente que el cotejo se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. Siguiendo esa línea, los celestes anunciaron los precios de entradas para este cotejo clave de la fase de grupos de Copa Libertadores.

Periodista de ESPN Brasil habló sobre el polémico penal de Palmeiras contra Sporting Cristal.

PUEDES VER: ESPN Brasil da categórico comentario sobre polémico penal de Palmeiras contra Cristal: "Indiscutible"

Vale aclarar que, de momento, la institución del Rímac ha anunciado el tradicional “Dúo Copero“ para sus dos siguientes compromisos de local en la Copa Libertadores 2026 ante Junior y Palmeiras. La idea del club es tener a su fiel hinchada en ambos cotejos claves, pero en cuestión de días revelarán los montos para cada cotejo internacional en Matute.

Entradas Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026

Estos son los precios de entradas para el partido ante Junior de Barranquilla. Se reitera que de adquirir las entradas a este monto también tendrás el ingreso para el otro partido de Copa Libertadores ante Palmeiras en Matute:

  • Popular Norte: 79.90 soles
  • Oriente: 149.90 soles
  • Occidente Lateral Sur: 189.90 soles
  • Occidente Lateral Norte: 189.90 soles
  • Occidente Central: 299.90 soles
  • Palco rojo: 359.90 soles
Sporting Cristal

Precios del Dúo Copero para el Sporting Cristal vs Junior.

¿Dónde comprar entradas de Sporting Cristal vs Junior?

Las entradas del partido entre Sporting Cristal vs Junior, así como el “Dúo Copero“, se pueden adquirir a través de la plataforma oficial de Joinnus. Una vez que ingreses a la web debes seleccionar la tribuna de tu agrado y señalar la cantidad de boletos que desee el hincha.

Posteriormente, se procede con el método de pago que puede ser a través de una tarjeta débito o crédito. Completas los datos de la persona a comprar y luego recibirán en tu correo la entrada en versión digital para llevarlo impreso al recinto deportivo.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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