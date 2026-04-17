Diego Rebagliati advirtió futuro de jugador de Cristal tras derrota ante Palmeiras: "Le va a costar"
En medio de la derrota de Sporting Cristal ante Palmeiras, Diego Rebagliati tomó la palabra para advertir futuro de futbolista celeste, ¿Qué pasó?
Sporting Cristal tuvo una buena actuación en lo que fue la derrota ante Palmeiras por Copa Libertadores. Es claro que hay mucha desazón por la derrota en Brasil, pero la hinchada respalda al plantel por la actitud y entrega que mostraron a lo largo de los 90 minutos en el Allianz Parque. En medio de ello, Diego Rebagliati tomó la palabra para advertir futuro de uno de los futbolistas referentes de los ‘bajopontinos‘.
PUEDES VER: Prensa argentina arremete contra Palmeiras por victoria ante Cristal: "Necesitó de un penal"
Diego Rebagliati advierte futuro de jugador de Sporting Cristal
Durante el programa “Al Ángulo“, Diego Rebagliati alzó su voz para valorar lo hecho por el combinado celeste en Brasil. Sin embargo, mencionó a un futbolista que va a tener complicado su presencia en el once titular de Zé Ricardo ante el buen nivel de uno de sus compañeros. Nos referimos a Luis Abram, que pese a llegar como el central titular de los del Rímac, ahora Rafael Lutiger es quien ha demostrado con solvencia su inobjetable presencia en la alineación.
“El nivel de Lutiger que hace pensar que a Luis Abram le va a costar un buen rato volver a jugar, porque se tomó todo el tiempo del mundo para recuperarse de la lesión, pero ahora toca esperar porque el otro la está rompiendo“, manifestó Diego Rebagliati.
(VIDEO: Movistar Deportes)
Muy aparte de hacer esa mención sobre Luis Abram y Rafael Lutiger, el comentarista deportivo aprovechó para aplaudir el nivel que mostró Sporting Cristal en Brasil. A comparación del año pasado donde hicieron un papelón histórico al caer 6-0, ahora mostraron otra actitud que va a la par con lo que se exige en una institución como el ‘rimense‘.
“Así como uno en la mala es duro, debo reconocer que la derrota de hoy deja una imagen 100% distinta a la que dejó Cristal hace exactamente un año. No solo compitió el partido sino que se dio la oportunidad de estar en el partido, de empatarlo. De tener una idea clara, de saber sufrir. En una cancha difícil, Cristal representó los colores y escudo con orgullo, como debe ser“, apuntó.
Notas Recomendadas
