Conmebol filtró audios del VAR por polémico penal a Palmeiras contra Cristal: "Imprudente"

En horas de la madrugada de hoy, viernes 17 de abril, Conmebol publicó los audios del VAR del polémico penal cobrado a Palmeiras que terminó dándole la victoria sobre Sporting Cristal en Copa Libertadores. El ente sudamericano aclara que hubo una “falta imprudente“ por parte de Cuenca, por lo que justifica la decisión de los jueces chilenos en este vital encuentro internacional.

Audios del VAR del polémico penal a Palmeiras contra Sporting Cristal

En el canal oficial de Youtube de la Conmebol, se filtraron los audios del VAR que determinan por qué el juez del videoarbitraje, Juan Lara, avisó a su compatriota Piero Maza para que se acerque al monitor y valide el penal a favor de Palmeiras para la victoria ante los celestes en este choque de Copa Libertadores.

“Al minuto 76 en el área penal de Cristal, un jugador de Palmeiras recibe una falta imprudente. El VAR chequea e identifica la falta e invita al árbitro a una revisión“, indica en primera instancia la Conmebol para dar paso a los respectivos audios del VAR de la terna chilena.

Según los respectivos audios del VAR, se indica que hay una “zancadilla“ por parte del futbolista Cuenca que fuerza la caída de su rival dentro del área. Esta acción es argumento suficiente para que se convalide el penal a favor del ‘Verdao‘ que gracias a la definición de López pudieron vencer a los del Rímac por 2-1 en este grupo F.

“Con esto me parece que hay una zancadilla. El verde lleva el control y termina tropezándolo. Me parece que lleva el balón controlado adelante y el celeste termina haciéndole una zancadilla. Es la mejor cámara que se ve la zancadilla. Ambos corriendo, pero el verde tiene el balón adelante y el otro lo toca atrás y lo hace caer de manera imprudente. Fíjate que el balón lo tiene adelante el verde, y el celeste le tropieza la pierna de manera imprudente“, manifestaron desde el VAR al árbitro chileno Piero Maza.

Conmebol difundió audios del VAR del polémica penal a Palmeiras contra Sporting Cristal.

De esta manera, desde Conmebol validan la decisión de la terna chilena que estuvo a cargo del compromiso entre Palmeiras vs Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026. Esta victoria de los brasileños ubican al ‘Verdao‘ como líder del grupo F, mientras que los peruanos son segundos con tres unidades en dos jornadas disputadas.