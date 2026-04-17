Palmeiras impacta con rotundo mensaje por penal ante Sporting Cristal: "Polémicas vacías"

Palmeiras se quedó con la victoria ante Sporting Cristal luego de que el árbitro Piero Mazza sancionara un polémico penal que terminó convirtiendo José López. Tras ello, las críticas al arbitraje en distintos países no se hicieron esperar, por lo que el cuadro brasileño decidió romper su silencio y dejar un rotundo mensaje.

Palmeiras impacta con rotundo mensaje por penal ante Sporting Cristal

Sobre el minuto 80 del partido de la Copa Libertadores, el juez sancionó una dudosa falta de Joao Cuenca sobre Arthur Gabriel, una acción que le terminó dando la victoria al cuadro brasileño. Ante ello, la prensa internacional y los hinchas de Sporting Cristal cuestionaron que se haya sancionado este penal.

Ante ello, Palmeiras decidió pronunciarse en sus redes sociales y fueron contundentes al remarcar que era una falta evidente y que solo se puede cuestionar si no quieren aceptar la falta o si quieren generar vistas con polémicas que no existen. Este mensaje se interpretó como una indirecta contra sus detractores.

“¡Mucho penalti! Solo no lo ve quien no quiere (o quien quiere engagement con polémicas vacías)”, fue el contundente mensaje que dejó el cuadro brasileño en su cuenta oficial de ‘X’.

Del mismo modo, este pronunciamiento fue acompañado con un video donde repetían numerosas veces la jugada y se evidenciaba un contacto de Cuenca con la pantorrilla de Arthur. Incluso, sobre el final hicieron zoom para ponerle fin a la polémica.

Conmebol publicó audios VAR del penal contra Sporting Cristal

Tras la polémica generada, la Conmebol decidió publicar los audios del VAR del penal sancionado contra Sporting Cristal, donde se revela que el árbitro Piero Mazza terminó sancionando la falta por un zancadilla en contra de Arthur Gabriel.

“Al minuto 76 en el área penal de Cristal, un jugador de Palmeiras recibe una falta imprudente. El VAR chequea e identifica la falta e invita al árbitro a una revisión. (…). Con esto me parece que hay una zancadilla. El verde lleva el control y termina tropezándolo. Me parece que lleva el balón controlado adelante y el celeste termina haciéndole una zancadilla”, fue parte de los audios difundidos.