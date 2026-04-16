Ícono de Universitario no titubeó al emocionarse con Sporting Cristal: "Ilusiona..."

Sporting Cristal casi consigue un puntazo de su visita a Palmeiras en el Allianz Parque de Sao Paulo, Brasil, por la fecha 2 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, en los minutos finales Piero Maza cobró un polémico penal a favor de los locales y los sueños celestes se derrumbaron. Pese a este resultado, un ícono de Universitario de Deportes sorprendió al rendirse en elogios hacia los del Rímac.

Resulta que en el análisis post partido en el programa 'Desmarcados' del canal DENGANCHE en YouTube, un exjugador fuertemente vinculado a la ‘U’ dio su punto de vista sobre el rendimiento de los dirigidos por Zé Ricardo. Nos referimos a Mauro Cantoro, histórico delantero del cuadro merengue que hasta el día de hoy es sumamente querido por los hinchas cremas.

Para el ex Universitario de Deportes, si Sporting Cristal mantiene ese rendimiento y actitud dentro del campo puede meterse en la lucha por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, o en el peor de los casos competir por el Clausura sin ningún problema. “Jugando así, Cristal ilusiona con el torneo local. Es la verdad”, indicó el mencionado personaje para sorpresa de muchos aficionados.

Recordemos que los celestes comenzaron muy mal en el campeonato nacional, pero tras la salida de Paulo Autuori hay un nuevo aroma en La Florida. Incluso, los del Rímac siguen segundos en la Copa Libertadores porque tienen tres puntos gracias a su victoria sobre Cerro Porteño en la jornada pasada. La próxima fecha recibirán a Junior de Barranquilla en el Perú.

¿Cuándo juega Sporting Cristal por Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal recibirá a Junior el próximo martes 28 de abril por la fecha 3 de la Copa Libertadores de América, aún con estadio por confirmar, desde las 21.00 horas de Perú y Colombia. La transmisión del duelo continental será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica y también podrás ver el duelo vía Disney Plus, si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.