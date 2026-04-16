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Prensa brasileña dio fuerte comentario sobre Sporting Cristal vs Palmeiras: "Dificultades..."
Sporting Cristal logró una digna derrota ante Palmeiras y desde Brasil la prensa no se guardó nada para dar un rotundo comentario.
Sporting Cristal perdió 2-1 ante Palmeiras por la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores desde el Allianz Parque. El cuadro rimense logró perder ante la escuadra brasileña; sin embargo, desde Brasil la prensa no se guardó nada y dio un rotundo comentario sobre lo sucedido en Sao Paulo.
Prensa brasileña lanzó fuerte comentario sobre el partido entre Sporting Cristal vs Palmeiras
El reconocido medio brasileño, Ge Globo, dio una fuerte crítica a la victoria de Palmeiras sobre Cristal debido a que el equipo paulista tuvo dificultades al momento de obtener el 2-1 parcial.
Para el portal de Brasil, José ‘Flaco’ López se convirtió en héroe para salvar a los dirigidos por Abel Ferreira y con ello lograr ganar al club celeste, convirtiéndose en el primer lugar del grupo F de la Copa Libertadores.
“Palmeiras tuvo dificultades, pero derrotó a Sporting Cristal y lideró su grupo en la Copa Libertadores”, fue el título principal de la nota escrita por Ge Globo. Y se puede leer dentro de ella este siguiente párrafo: “Flaco López salva el partido con un gol de penalti, tras un gol espectacular, tácticas defensivas y pérdida de tiempo por parte de los peruanos en Sao Paulo”.
Ge Globo, medio brasileño, criticó la victoria de Palmeiras ante Sporting Cristal
Sporting Cristal perdió 2-1 ante Palmeiras por Copa Sudamericana
Sporting Cristal, dirigido por Zé Ricardo, consiguió perder de forma digna ante Palmeiras por 2-1 por la segunda jornada del grupo F de la Copa Libertadores 2026 desde el Allianz Parque, Sao Paulo, Brasil. Los goles del cuadro brasileño fueron anotados por José López y Murilo, mientras que por el club celeste fue Juan González.
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