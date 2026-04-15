Tabla de posiciones del Grupo F de Copa Libertadores con Sporting Cristal

Con la fecha 2 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 en juego, te contamos cómo marcha la tabla de posiciones del Grupo F. En esta zona marchan Sporting Cristal de Perú, Palmeiras de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay y Junior de Colombia.

Cerro viene de vencer por 1-0 al cuadro de Barranquilla, por lo que alcanzó en puntaje al cuadro del Rímac. Por su parte, los celestes visitan al 'Verdao' en el Allianz Parque de Brasil en búsqueda de conseguir una hazaña que les permita seguir como líderes absolutos del grupo. Recordemos que los dos primeros avanzan a octavos de final y el tercero a Copa Sudamericana.

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Sporting Cristal 1 1 3 2. Cerro Porteño 2 0 3 3. Palmeiras 1 0 1 4. Junior 2 -1 1

Recordemos que en la primera jornada Junior empató de local 1-1 con Palmeiras, mientras que Sporting Cristal logró una victoria agónica por 1-0 sobre Cerro Porteño en el Estadio Miguel Grau del Callao. El autor del tanto fue Felipe Vizeu.

Resultados de la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores

Estos fueron los resultados:

Cerro Porteño 1-0 Junior | Estadio La Nueva Olla, Asunción.

Palmeiras vs. Sporting Cristal | Allianz Parque, São Paulo