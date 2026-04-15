- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Palmeiras
- Cienciano vs Puerto Cabello
- Entradas final de vóley
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Grupo de Universitario
- Tabla Liga 1 2026
- Copa Sudamericana
Tabla de posiciones del Grupo F de Copa Libertadores con Sporting Cristal
Revisa cómo va la tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, donde están Sporting Cristal, Palmeiras, Cerro Porteño y Junior.
Con la fecha 2 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 en juego, te contamos cómo marcha la tabla de posiciones del Grupo F. En esta zona marchan Sporting Cristal de Perú, Palmeiras de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay y Junior de Colombia.
PUEDES VER: Universitario - Nacional por Copa Libertadores 2026: Cuándo juega, a qué hora y dónde ver
Cerro viene de vencer por 1-0 al cuadro de Barranquilla, por lo que alcanzó en puntaje al cuadro del Rímac. Por su parte, los celestes visitan al 'Verdao' en el Allianz Parque de Brasil en búsqueda de conseguir una hazaña que les permita seguir como líderes absolutos del grupo. Recordemos que los dos primeros avanzan a octavos de final y el tercero a Copa Sudamericana.
Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Sporting Cristal
|1
|1
|3
|2. Cerro Porteño
|2
|0
|3
|3. Palmeiras
|1
|0
|1
|4. Junior
|2
|-1
|1
Recordemos que en la primera jornada Junior empató de local 1-1 con Palmeiras, mientras que Sporting Cristal logró una victoria agónica por 1-0 sobre Cerro Porteño en el Estadio Miguel Grau del Callao. El autor del tanto fue Felipe Vizeu.
Resultados de la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores
Estos fueron los resultados:
Cerro Porteño 1-0 Junior | Estadio La Nueva Olla, Asunción.
Palmeiras vs. Sporting Cristal | Allianz Parque, São Paulo
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90