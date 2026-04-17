Miguel Araujo tras polémica caída de Cristal ante Palmeiras: "No tenemos peso dentro de la Conmebol"

El defensa de Sporting Cristal, Miguel Araujo, dejó fuerte comentario tras llegar a Lima luego de la polémica derrota ante Palmeiras por Copa Libertadores.

Miguel Araujo habló tras caída de Sporting Cristal ante Palmeiras. | Foto: Jordy Flores
Sporting Cristal es noticia internacional por su caída ante Palmeiras por la Copa Libertadores 2026. Un polémico penal terminó favoreciendo a los brasileños que son líderes del grupo F al término de la segunda jornada. Bajo ese contexto, uno de los futbolistas en pronunciarse fue Miguel Araujo, que recalcó todas las decisiones arbitrales que vienen afectando a los clubes peruanos en los torneos Conmebol.

Miguel Araujo habló tras derrota de Sporting Cristal

La delegación de Sporting Cristal llegó a la capital limeña y fue recibida por la prensa local. Uno de los jugadores en dar declaraciones fue el central Miguel Araujo, que se dio el tiempo de expresar su sentir ante las decisiones arbitrales que no solo afectaron a los celestes en el choque ante Palmeiras, sino a los demás clubes de la nación.

Siguiendo esa línea, dejó en claro que Perú no tiene hoy por hoy un peso en la Conmebol ante este tipo de circunstancias que se dan en los torneos internacionales. Es por ello que en el caso de Cristal se mentalizan en hacer un gran juego y buscar a como de lugar los puntos necesarios para avanzar a la siguiente ronda de la Libertadores.

“Ya ha habido varias fechas así. No tenemos el peso dentro de la Conmebol, lo sabemos. Luchamos contra eso y tenemos que remar. Esos equipos no necesitan esa ayuda, son equipos de muchos millones de dólares, jugadores de clase mundial, top... que creo que por un arbitraje y un pequeño detalle se nos va un punto muy importante con un rival muy duro. Ir allá y plantear un buen partido, defender muy bien...creo que hay que seguir aprendiendo de esto. Los chicos que entraron deben de aprender“, manifestó.

Sporting Cristal regresa a jugar por la Liga 1

Luego de afrontar dos partidos seguidos de Copa Libertadores, ahora Sporting Cristal se alista para el choque ante UTC por el Torneo Apertura 2026. Los rimenses se verán cara a cara ante los cajamarquinos este domingo 19 de abril en el Estadio Alberto Gallardo a partir de las 11.00 horas locales (16.00 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

