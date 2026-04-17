Miguel Araujo tras polémica caída de Cristal ante Palmeiras: "No tenemos peso dentro de la Conmebol"
El defensa de Sporting Cristal, Miguel Araujo, dejó fuerte comentario tras llegar a Lima luego de la polémica derrota ante Palmeiras por Copa Libertadores.
Sporting Cristal es noticia internacional por su caída ante Palmeiras por la Copa Libertadores 2026. Un polémico penal terminó favoreciendo a los brasileños que son líderes del grupo F al término de la segunda jornada. Bajo ese contexto, uno de los futbolistas en pronunciarse fue Miguel Araujo, que recalcó todas las decisiones arbitrales que vienen afectando a los clubes peruanos en los torneos Conmebol.
Miguel Araujo habló tras derrota de Sporting Cristal
La delegación de Sporting Cristal llegó a la capital limeña y fue recibida por la prensa local. Uno de los jugadores en dar declaraciones fue el central Miguel Araujo, que se dio el tiempo de expresar su sentir ante las decisiones arbitrales que no solo afectaron a los celestes en el choque ante Palmeiras, sino a los demás clubes de la nación.
Siguiendo esa línea, dejó en claro que Perú no tiene hoy por hoy un peso en la Conmebol ante este tipo de circunstancias que se dan en los torneos internacionales. Es por ello que en el caso de Cristal se mentalizan en hacer un gran juego y buscar a como de lugar los puntos necesarios para avanzar a la siguiente ronda de la Libertadores.
“Ya ha habido varias fechas así. No tenemos el peso dentro de la Conmebol, lo sabemos. Luchamos contra eso y tenemos que remar. Esos equipos no necesitan esa ayuda, son equipos de muchos millones de dólares, jugadores de clase mundial, top... que creo que por un arbitraje y un pequeño detalle se nos va un punto muy importante con un rival muy duro. Ir allá y plantear un buen partido, defender muy bien...creo que hay que seguir aprendiendo de esto. Los chicos que entraron deben de aprender“, manifestó.
(VIDEO: Jordy Flores)
Sporting Cristal regresa a jugar por la Liga 1
Luego de afrontar dos partidos seguidos de Copa Libertadores, ahora Sporting Cristal se alista para el choque ante UTC por el Torneo Apertura 2026. Los rimenses se verán cara a cara ante los cajamarquinos este domingo 19 de abril en el Estadio Alberto Gallardo a partir de las 11.00 horas locales (16.00 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX.
