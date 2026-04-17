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Zé Ricardo, DT de Cristal, se pronunció tras polémica derrota ante Palmeiras: "El fútbol debería..."

El estratega brasileño de Sporting Cristal, Zé Ricardo, tuvo inesperado pronunciamiento luego de la polémica derrota ante Palmeiras por Copa Libertadores.

Diego Medina
Zé Ricardo se pronunció en conferencia de prensa tras derrota de Sporting Cristal.
Zé Ricardo se pronunció en conferencia de prensa tras derrota de Sporting Cristal. | Foto: Globo Esporte
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Desde Brasil, el medio Globo Esporte compartió un extracto de lo que fue la conferencia de prensa de Zé Ricardo, DT de Sporting Cristal, tras la derrota ante Palmeiras en el Allianz Parque por la Copa Libertadores 2026. Si bien hay mucha desazón en tienda celeste por la polémica caída de 2-1, se revelaron unas palabras inéditas del experimentado estratega de 54 años.

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DT de Sporting Cristal se pronunció tras derrota ante Palmeiras

En conferencia de prensa desde el Allianz Parque, Zé Ricardo resolvió las dudas de los periodistas presentes. Una de las consultas fue sobre el césped sintético que se luce en dicho recinto deportivo, el cual ha generado mucho debate sobre si son correctos estos tipos de escenarios por ser un torneo internacional como la Copa Libertadores.

Sin embargo, desde el punto de vista del técnico de Sporting Cristal no hubo ningún inconveniente para afrontar un partido de alta intensidad a lo largo de los 90 minutos. Si bien aclara que lo ideal es un césped natural, desde la interna se han dado buenos comentarios positivos sobre el terreno de juego del Allianz Parque.

“Tengo muy claro que el fútbol debería jugarse siempre en césped natural. Pero los jugadores me hablaron muy bien del césped. Y yo vi que era muy bueno“, manifestó Zé Ricardo en conferencia de prensa.

(VIDEO: Globo Esporte)

Zé Ricardo debutó en Sporting Cristal por Copa Libertadores

Su llegada al Rímac se dio de manera complicada al tener dos partidos de Copa Libertadores por delante. Zé Ricardo aún no debuta en Liga 1, pero su estreno en el torneo Conmebol ha sido para valorar. Inició con un triunfo ante Cerro Porteño en el Estadio Miguel Grau del Callao, y ahora cayó de manera polémica ante Palmeiras en el Allianz Parque.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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