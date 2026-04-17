Mr. Peet se pronuncia sin filtro tras derrota de Cristal ante Palmeiras: "Robo escandaloso"

Sporting Cristal cayó de manera polémica ante Palmeiras por la segunda jornada de la Copa Libertadores 2026. Este hecho ha repercutido en todos los medios locales e internacional, así como periodistas deportivos que se animaron a emitir su opinión de este triunfo del ‘Verdao‘. Justamente, uno de ellos fue Mr. Peet, quien criticó al conjunto brasileño por el penal cobrado a su favor.

Mr. Peet arremetió contra Palmeiras por victoria a Sporting Cristal

Durante el programa en vivo de “Madrugol“, el reconocido periodista Peter Arévalo no calló ante su audiencia y calificó de “robo escandaloso“ lo que se vivió en el Palmeiras vs Sporting Cristal por la Copa Libertadores. Se sabe que los celestes estaban haciendo un gran negocio con el empate en Brasil, pero que tuvo que intervenir el VAR con terna chilena para dejar sin premio a los de Zé Ricardo.

Fiel a su estilo, el popular Mr. Peet criticó la manera en cómo se ejecutó el protocolo VAR para este duelo internacional. Expresa claramente que el juez Piero Maza no se da el tiempo para observar todos los ángulos de la presunta falta de Cuenca al jugador de Palmeiras, ya que se dejó llevar por las palabras de los jueces del videoarbitraje.

“Amerita la situación porque no solamente vamos a hablar de lo que ha sido el despojo, robo escandaloso favorecido a Palmeiras. Un equipo como Palmeiras que a pesar de las múltiples situaciones que había generado, y a partir de un grosero error del árbitro Maza de nacionalidad chilena. Escandaloso. Ve solamente dos imágenes y cobra penal. Creo que en primera instancia Maza actúa bien, pero cuando lo llaman no ve las demás tomas, pero se queda con la toma que menos favorece a la toma de decisión. Pero cualquiera de las tomas no hay penal. Son dos jugadores que están corriendo saliendo del área. Me parece más buscado y generado del delantero de Palmeiras. Palmeiras no necesita esto. El árbitro un poco más y lo celebra“, manifestó.

(VIDEO: Madrugol)

Sporting Cristal buscará pelear el grupo F de la Copa Libertadores 2026

Pese a la derrota ante Palmeiras en Brasil, Sporting Cristal se mantiene en zona de clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, los puntos con los demás rivales se aproximan, por lo que ahora tiene la obligación de vencer a Junior en Lima y así mantener ventaja sobre los demás contrincantes.