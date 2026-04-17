ESPN Brasil da categórico comentario sobre polémico penal de Palmeiras contra Cristal: "Indiscutible"
Gustavo Zupak, periodista de ESPN Brasil, tomó la palabra en vivo para dar firme comentario del penal polémico de Palmeiras que le dio el triunfo ante Sporting Cristal.
Sporting Cristal sigue siendo noticia en Brasil luego de caer ante Palmeiras por la Copa Libertadores. En un partido donde estuvo cerca de rescatar un empate en el Allianz Parque, un penal sobre los minutos finales le dio los tres puntos al ‘Verdao‘ para que sea líder del grupo F. Ante este escenario, desde ESPN Brasil se pronunciaron para dar un categórico comentario sobre esta acción que se hizo viral en cuestión de minutos.
ESPN Brasil se refirió a la polémica de Sporting Cristal vs Palmeiras
En palabras del periodista Gustavo Zupak de ESPN Brasil, no dudó en aclarar su perspectiva ante esta jugada que ha dado la vuelta al continente. Si bien indica que existe el contacto de Cuenca contra Artur de Palmeiras, no es una entrada en el que directamente provoca su caída en el área. Para este comunicador, no hubo absolutamente nada, por lo que no debió ser penal a favor del ‘Verdao‘.
De esta manera, desde esta señal internacional afirman que no ameritaba una pena máxima para Palmeiras, sabiendo que hay un reglamento que los árbitros FIFA conocen y que deben seguir al pie de la letra. Lo cierto es que ahora el cuadro brasileño sumó sus primeros tres puntos y son líderes del grupo F de la Copa Libertadores 2026.
“Ahora bien, ¿lo que derriba al jugador del Palmeiras es el contacto del jugador del Cristal? Para mí, no. Para mí, Artur se tira al suelo, se tira al suelo sintiendo el contacto desde abajo y el ligero empujón desde arriba. En el momento en que el jugador del Cristal toca la pierna derecha de Artur, Artur da un paso más antes de caer. Así que, para mí, es indiscutible que hubo contacto, eso no es lo que se discute, está clarísimo. Ahora bien, para que sea penalti, ese contacto tiene que haber impactado al jugador hasta el punto de sacarlo de la jugada. Y para mí, eso no sucedió. Para mí, Artur cayó porque sintió el contacto. Para mí, no fue nada“, manifestó el periodista en ESPN Brasil.
Periodista de ESPN Brasil habló del penal de Palmeiras contra Sporting Cristal.
Gol de penal de Palmeiras ante Sporting Cristal
López ejecutó el penal de Palmeiras para anotar el 2-1 definitivo ante Sporting Cristal, luego de que el VAR interviniera y fuerce al árbitro chileno Piero Maza en el Allianz Parque. Esta acción ha desencadenado todo tipo de polémicas en redes sociales y prensa internacional.
(VIDEO: ESPN)
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90