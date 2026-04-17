En Brasil advierten posible castigo de FIFA contra jugador de Cristal tras derrota: "Sanciones..."

Sporting Cristal realizó uno de sus mejores encuentros y terminó cayendo con polémica por 2-1 ante Palmeiras en la segunda jornada del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El cuadro brasileño terminó imponiéndose gracias a un dudoso y polémico penal cobrado por el VAR. Precisamente, esta jugada puede desencadenar una sanción de la FIFA en contra de una figuras de los rimenses.

En Brasil advierten posible castigo de FIFA contra jugador de Sporting Cristal

Sobre los 80 minutos del partido, el árbitro sancionó un penal a favor de Palmeiras y en medio de los reclamos de los jugadores de Sporting Cristal, Diego Enríquez conversaba con el comando técnico. Fue allí cuando le acercaron un celular con el aparente objetivo de obtener información sobre los posibles lanzadores para aumentar sus posibilidades de atajar el cobro.

Por esta acción, el árbitro Piero Maza amonestó al portero rimense, ya que la FIFA prohíbe el uso de dispositivos electrónicos en el terreno de juego. Sin embargo, recientemente el medio brasileño ‘Diario do Estado’ sorprendió al señalar que Enríquez corre el riesgo de ser sujeto de sanciones por violar el reglamento.

Prensa brasileña reveló que Diego Enríquez puede recibir sanción de la FIFA

“Mientras los hinchas del Palmeiras celebraban la oportunidad de recuperar el liderato del Grupo B de la Copa Libertadores, Enríquez trabajaba en su análisis táctico junto al cuerpo técnico, utilizando su celular. El movimiento fue rápido, pero llamó la atención de los periodistas presentes y las cámaras de la transmisión. Según expertos consultados por DE, el incidente podría acarrear sanciones adicionales, ya que viola los principios establecidos por la FIFA para garantizar la igualdad entre los equipos”, mencionaron.

Del mismo modo, el citado portal recordó que el reglamento de la FIFA solo admite el uso de dispositivos electrónico en caso de comunicaciones médicas o situaciones de emergencia. Además, remarcaron que hay un antecedente con Memphis Depay, cuando fue amonestado por estar con un celular durante un partido de la Copa de Brasil.

La jugada de Diego Enríquez ha desatado la polémica por el uso de la tecnología en el fútbol y ahora desde el club deberán estar atento ante cualquier posible sanción en contra de su portero titular, ya que esta acción se dio en un torneo de gran prestigio como es la Copa Libertadores.