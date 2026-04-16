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Alianza Lima - Cristal por Liga 1: cuándo juega, hora y canal para ver el clásico moderno

Repasa cuándo juega, a qué hora y en dónde ver el clásico moderno entre Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Apertura de la Liga 1.

Luis Blancas
Cuándo juega, hora y canal para ver Alianza Lima vs Sporting Cristal
Cuándo juega, hora y canal para ver Alianza Lima vs Sporting Cristal | Composición: Líbero
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Alianza Lima se enfrentará a Sporting Cristal por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en una nueva edición del clásico moderno del fútbol peruano. Por eso, conoce aquí la información confirmada de cuándo juega, a qué hora y en dónde ver el emocionante partido de principio a fin.

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¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sporting Cristal?

Alianza Lima se medirá con Sporting Cristal el próximo sábado 9 de mayo del 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva, La Victoria, Lima. Este encuentro será determinante para el futuro de los blanquiazules por la lucha del Torneo Apertura.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: horarios del partido

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal se jugará a las 8.00 p. m. en Perú. Asimismo, conoce aquí los distintos horarios en diferentes países:

México y Costa Rica: 7.00 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 8.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 10.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs Sporting Cristal?

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Sporting Cristal por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de la señal de L1 MAX por Movistar TV y DirecTV en todo el país. Asimismo, el partido estará disponible en línea mediante Movistar Play y DGO, siempre que dispongas de una suscripción a estas plataformas. Finalmente, en el diario Líbero ofreceremos un seguimiento minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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