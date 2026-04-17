Alianza Lima sorprende al convocar a joya de 16 años para enfrentar a Cusco FC: "Va a ser muy bueno"

Alianza Lima afrontará un difícil encuentro ante Cusco FC este sábado 18 de abril del 2026 por la undécima fecha del Torneo Apertura con el objetivo de no perderle el paso a Los Chankas CyC, que tras la victoria ante Atlético Grau, se quedaron en el primer puesto de la tabla de posiciones con 26 unidades (3 más que los blanquiazules).

Es por ello que, y ante la lesión de Federico Girotti, el entrenador Pablo Guede acaba de sorprender a varios hinchas victorianos con la decisión de incluir a un joven potrillo de 16 años para este crucial encuentro. ¿De quién estamos hablando? Geray Motta, el joven que ya tuvo la oportunidad de debutar en un partido amistoso en la actual pretemporada y que encandiló al estratega blanquiazul.

Durante la Serie Río de la Plata, donde Alianza Lima enfrentó a Independiente de Avellaneda, el entrenador Pablo Guede le dio minutos a Geray Motta y en plena transmisión de ESPN, uno de los reporteros de cancha reveló que las palabras que le dijo el argentino sobre el ‘potrillo’: “Se me acerca Guede y me dice: el 30, míralo, porque va a ser muy bueno”.

Geray Motta podría debutar de manera profesional con Alianza Lima.

¿Quién es Geray Motta?

Un futbolista de 16 años, que posee doble nacionalidad gracias a su padre peruano y su madre venezolana, se destaca en el campo como delantero. Con una estatura de 1,76 metros, ha demostrado habilidades notables, entre las que se incluyen una excelente capacidad de definición, un sólido juego aéreo y una adecuada ubicación en el área. Estas virtudes le permiten posicionarse con frecuencia en situaciones favorables para anotar goles.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Cusco FC?

El duelo entre Alianza Lima vs Cusco FC se llevará a cabo este sábado 18 de abril a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva y contará con transmisión de L1 Max.