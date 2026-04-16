Si bien Alianza Lima obtuvo una importante victoria ante ADT de visita por 1-0, resultado clave en sus aspiraciones de conquistar el título del Torneo Apertura, se acaba de confirmar que un futbolista terminó lesionado y se confirma que es baja durante varias semanas. Nos referimos a Federico Girotti, quien jugó los últimos minutos en Tarma.

Durante la transmisión del encuentro en el estadio Unión, se especuló con que al atacante se le había salido el hombro, una situación que se hizo evidente en sus gestos de dolor. Sin embargo, el argentino terminó el partido y fue clave en el trabajo táctico que le permitió a los íntimos mantener la ventaja.

En la última emisión del programa L1 Radio, la periodista Ana Lucía Rodríguez dio detalles sobre el estado del ‘Tanque’ y confirmó una luxación en el hombro, además reveló el tiempo de recuperación para volver a estar disponible a las órdenes de Pablo Guede.

"Girotti está lesionado, no va a ser considerado el fin de semana. Se fue sentido luego de una jugada en el segundo tiempo, un forcejeo. La infomración es que tengo es que se lo colocan (el hombbro), en el momento no le duele, pero sí genero dolor postpartido, no lo podía mover. Tiene una luxación de hombro y probablemente sean tres semanas fuera aproximadamente", dijo la comunicadora.

Pablo Guede tendrá que ingeniárselas solo con Luis Ramos y Paolo Guerrero como opciones de ‘9’ para los encuentros que no esté Federico Girotti, quien iba a alternar en los siguientes partidos.

¿Qué partidos se perderá Federico Girotti en Alianza Lima?

Con esto se descarta la presencia de Girotti ante Cusco FC, partido que se jugará en el estadio Alejandro Villanueva y es correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura. Además, podría perderse hasta tres encuentros más del campeonato: Atlético Grau en Trujillo y CD Moquegua en Matute. En caso tenga un proceso de recuperación dentro de los plazos, podría reaparecer ante Sporting Cristal.