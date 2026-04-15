Federico Girotti quedaría fuera hasta un mes tras reaparecer con Alianza Lima en Tarma

Malas noticias para Federico Girotti. Luego de volver a ser considerado en el equipo para enfrentar a ADT en Tarma, el delantero argentino sufrió una dura lesión y podría quedar fuera de las canchas hasta un mes si es que se termina de confirmar esto.

De acuerdo a la información de la periodista Ana Lucía Rodríguez en 'L1 Radio', el exgoleador de Talleres de Córdoba sufrió una luxación de hombro, no estará ante Cusco FC este fin de semana en Matute y podría estar de baja alrededor de tres semanas.

“Federico Girotti está lesionado, de hecho no va a ser considerado el fin de semana. Se fue sentido luego de haber tenido una jugada ahí en el segundo tiempo, en un forcejeo”, empezó declarando la periodista deportiva.

Tras ser consultada sobre si se llegó a salir el hombro, Ana Lucía Rodríguez confirmó esto y reveló el tiempo que podría estar fuera: “Sí, la información que tengo es que se lo colocan... no, en el momento obviamente no le duele, sí generó dolor pospartido. De hecho, no lo podía mover, pero tiene una luxación de hombro y probablemente sean tres semanas fuera, aproximadamente”.

Esta lamentable noticia llega justo cuando Federico Girotti había vuelto a ser considerado por el entrenador Pablo Guede en Alianza Lima, pues no había sumado muchos minutos en toda la temporada e incluso llegó a estar fuera de lista de convocados para el clásico ante Universitario.

Tras esto, el estratega decidió convocarlo para el partido ante ADT en Tarma y lo hizo ingresar en el segundo tiempo. No obstante, el argentino sufrió un golpe justo cuando iba a pelear un balón, se le salió el hombro y quedó tendido en el campo de juego. Pese a que sentía mucho dolor, Federico Girotti decidió continuar en el campo de juego y terminó celebrando la victoria, pero todo hace indicar que estará fuera un tiempo más.