- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético Madrid vs Barcelona
- Universitario vs Coquimbo Unido
- Alianza Lima vs ADT
- Sporting Cristal
- Estudiantes vs Cusco
- Boca Juniors vs Barcelona
- Tabla Grupo de Universitario
- Tabla Liga 1 2026
- Alianza Lima vs San Martín vóley
¡Impactante! Se le salió el hombro a Federico Girotti y decidió continuar jugando
El argentino fue a buscar una pelota al vacío, pero no pudo continuar porque se le salió el hombro. Sin embargo, el delantero se recuperó y continuó jugando en Alianza Lima.