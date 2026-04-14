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Federico Girotti ingresó en el segundo tiempo por Luis Ramos. | Foto: captura/L1 Max

¡Impactante! Se le salió el hombro a Federico Girotti y decidió continuar jugando

El argentino fue a buscar una pelota al vacío, pero no pudo continuar porque se le salió el hombro. Sin embargo, el delantero se recuperó y continuó jugando en Alianza Lima.

Gary Huaman
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