Federico Girotti ingresó en el segundo tiempo por Luis Ramos. | Foto: captura/L1 Max

¡Impactante! Se le salió el hombro a Federico Girotti y decidió continuar jugando

El argentino fue a buscar una pelota al vacío, pero no pudo continuar porque se le salió el hombro. Sin embargo, el delantero se recuperó y continuó jugando en Alianza Lima.