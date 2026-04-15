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Alianza Lima analiza nombres para reforzar su ataque y otros puestos: "Hay tres opciones"

Alianza Lima sabe que necesita reforzarse para salir campeón de la Liga 1, por lo que aparecieron tres opciones de fichaje en Matute.

Francisco Esteves
Alianza Lima analiza nombres para reforzar su ataque.
Alianza Lima analiza nombres para reforzar su ataque. | Foto: Alianza Lima - X.
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Alianza Lima se repuso de la derrota en el clásico y venció 1-0 a ADT en Tarma por el Torneo Apertura 2026, retomando momentáneamente la cima de la Liga 1. Pese a la victoria, se confirmó que en Matute están analizando tres opciones para reforzar el plantel, sobre todo la delantera del club.

Alianza Lima - Cusco FC por la Liga 1.

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Los blanquiazules cuentan actualmente con tres atacantes que cubren la posición de '9', aunque de ellos únicamente Paolo Guerrero es quien cuenta con goles oficiales esta temporada. Luis Ramos y Federico Girotti son los otros dos, pero ninguno ha logrado convertir hasta el momento.

Por ello, y ante las críticas de la hinchada, la directiva de Alianza Lima ha tomado una fuerte decisión y así lo hizo conocer el periodista Gerson Cuba mediante un vídeo para Código Blanquiazul. Resulta que la delantera no es la única posición que quieren reforzar de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

"Un central, un volante y alguien más en ataque. Yo imagino que sería extremo o un jugador que pueda distribuir. Hay tres opciones, pero no significa que a las tres va contratar sí o sí", , indicó el mencionado comunicador para sorpresa de los hinchas blanquiazules, quienes esperan una solución que les brinde gol cada fin de semana.

¿Cuándo se abre el mercado de pases de la Liga 1 2026?

Tras haber cerrado hace varias semanas, ahora el mercado de fichajes en el fútbol peruano volverá abrirse el 1 de julio con el objetivo de que los clubes puedan reforzarse para el Torneo Clausura. Asimismo, el libro de pases cerrará el 11 de agosto, por lo que tendrán poco más de un mes para hacer sus contrataciones.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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