- Hoy:
- Partidos de hoy
- Bayern Munich vs Real Madrid
- River Plate vs Carabobo
- América de Cali vs Alianza Atlético
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Grupo de Universitario
- Tabla Liga 1 2026
- Alianza Lima vs San Martín vóley
Alianza Lima analiza nombres para reforzar su ataque y otros puestos: "Hay tres opciones"
Alianza Lima sabe que necesita reforzarse para salir campeón de la Liga 1, por lo que aparecieron tres opciones de fichaje en Matute.
Alianza Lima se repuso de la derrota en el clásico y venció 1-0 a ADT en Tarma por el Torneo Apertura 2026, retomando momentáneamente la cima de la Liga 1. Pese a la victoria, se confirmó que en Matute están analizando tres opciones para reforzar el plantel, sobre todo la delantera del club.
PUEDES VER: Alianza Lima vs Cusco FC por la Liga 1: cuándo juega, hora y canal para ver partido clave por Apertura
Los blanquiazules cuentan actualmente con tres atacantes que cubren la posición de '9', aunque de ellos únicamente Paolo Guerrero es quien cuenta con goles oficiales esta temporada. Luis Ramos y Federico Girotti son los otros dos, pero ninguno ha logrado convertir hasta el momento.
Por ello, y ante las críticas de la hinchada, la directiva de Alianza Lima ha tomado una fuerte decisión y así lo hizo conocer el periodista Gerson Cuba mediante un vídeo para Código Blanquiazul. Resulta que la delantera no es la única posición que quieren reforzar de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
"Un central, un volante y alguien más en ataque. Yo imagino que sería extremo o un jugador que pueda distribuir. Hay tres opciones, pero no significa que a las tres va contratar sí o sí", , indicó el mencionado comunicador para sorpresa de los hinchas blanquiazules, quienes esperan una solución que les brinde gol cada fin de semana.
¿Cuándo se abre el mercado de pases de la Liga 1 2026?
Tras haber cerrado hace varias semanas, ahora el mercado de fichajes en el fútbol peruano volverá abrirse el 1 de julio con el objetivo de que los clubes puedan reforzarse para el Torneo Clausura. Asimismo, el libro de pases cerrará el 11 de agosto, por lo que tendrán poco más de un mes para hacer sus contrataciones.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90