Mr. Peet se rindió ante Eryc Castillo tras gol del triunfo de Alianza: “Quería soltar el veneno”

Alianza Lima sacó un importante triunfo en su visita a ADT de Tarma, en un encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1, que terminó en victoria blanquiazul por la mínima diferencia con gol de Eryc Castillo. En ese sentido, en una reciente edición del programa 'Madrugol', Mr. Peet se rindió ante el ecuatoriano.

El periodista tuvo palabras positivas para la ‘Culebra’, quien fue clave para que los íntimos lograran este triunfo, y así lo reconoció. Además, también elogió el rendimiento de Esteban Pavez, quien fue el autor del pase gol que dejó a Castillo mano a mano con el portero.

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Mr. Peet se rindió ante Eryc Castillo

En un primer momento, el comentarista deportivo recordó las palabras que tuvo hacia el chileno Pavez, por sus buenos pases.

“¿Se acuerdan ustedes que cuando aquí dijimos que esos pases largos de Pavez iban a lucir más cuando lleguen a destino de gol? Bueno, este es uno de esos casos. El tipo tiene buen pie. Te hace cambios de juego y jugadas como estas”.

“Y acá lo dijimos: cuando Pavez empiece con ese pase largo y terminen de cara al gol, la gente va a empezar a decir: “Qué pase que tiene Pavés”. Bueno, hoy este fue un pasezote de Pavez. Pasezote”, empezó diciendo Mr. Peet.

Con respecto a Castillo, el periodista se rindió ante Castillo por el gol del triunfo que le dio a Alianza Lima.

“Y la ‘Culebra’, lo digo en el relato, no se lo puede perder. Ese veneno estaba ansioso; Castillo quería soltar el veneno, y lo soltó. Definió bien Castillo para el 1-0 de Alianza ante ADT de Tarma”.

“Queríamos empezar con estas gráficas. Seguimos. Vamos con otra gráfica. Miren ustedes la importancia de Pavés. Pavés es el volante central. Es el tipo que actúa con responsabilidad, el que ve todo el panorama”, finalizó.