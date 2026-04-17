Prensa argentina arremete contra Palmeiras por victoria ante Cristal: "Necesitó de un penal"

Sporting Cristal no pudo en Brasil ante Palmeiras por la segunda jornada del grupo F de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, este hecho ha generado mucha polémica en la prensa internacional, ya que un penal dudoso le terminó por favorecer al ‘Verdao‘ para que derrote a los celestes y sumen sus primeros tres puntos de esta instancia del torneo Conmebol.

Prensa argentina contra Palmeiras por vencer a Sporting Cristal

En una de las notas del reconocido medio Diario Olé, se resalta que a causa del penal pudieron vencer a Sporting Cristal es este choque de Copa Libertadores. Una victoria polémica que ha desatado todo tipo de comentarios y que valoran lo hecho por el conjunto celeste a lo largo de los 90 minutos.

Asimismo, fuera del penal que el árbitro chileno cobró a favor de los brasileños, se indica que el conjunto local tuvo que hacer tiempo sobre los minutos finales para poder asegurar la victoria de 2-1 ante Sporting Cristal. Un hecho insólito en el Allianz Parque que denota cómo se llevó este encuentro de Copa Libertadores.

“Palmeiras necesitó de un penal de VAR para ganarle a Sporting Cristal. El Verdao sufrió más de la cuenta para superar a los peruanos en San Pablo: José López marcó desde los 12 palos cuando el partido se le complicaba más de la cuenta a los de Abel Ferreira. Palmeiras festejó una victoria: 2 a 1 ante Sporting Cristal en San Pablo por la Copa Libertadores. Y resultó un desahogo grande porque el triunfo estuvo en riesgo hasta el último instante, al punto que el arquero Carlos Miguel fingió lesiones para dejar pasar el tiempo, mientras el embate peruano no cesaba“, indicó el medio argentino Diario Olé.

Prensa argentina opinó de la victoria de Palmeiras sobre Sporting Cristal. Foto: Captura Diario Olé.

Por otra parte, también se resalta que Sporting Cristal pudo tener su recompensa sobre los minutos finales. Y es que Mateo Rodríguez tuvo una remate de cabeza que fue directamente al guardameta, lo que terminó sentenciando la derrota en Brasil para lamento de los hinchas celestes. Ahora, los dirigidos por Zé Ricardo se mentalizan de cara a su siguiente duelo de Liga 1 en el Estadio Alberto Gallardo.

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente partido de Sporting Cristal será ante UTC de Cajamarca este domingo 19 de abril a partir de las 11.00 horas locales (16.00 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX a nivel nacional.