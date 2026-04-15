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Tribunal de Justicia sancionó a DT de Palmeiras previo a partido con Sporting Cristal
A poco del partido entre Palmeiras vs Sporting Cristal por Copa Libertadores, Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) emitió sanción contra DT Abel Ferreira.
Sporting Cristal se alista para su viaje a Brasil para su partido ante Palmeiras por la segunda jornada del grupo F de la Copa Libertadores 2026. En medio de esta concentración, desde tierras brasileras han anunciado una información con relación a Abel Ferreira, DT del combinado ‘Verdao‘. Y es que el Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) emitió un nuevo fallo contra el estratega. ¿Qué pasó?
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras y dónde ver el partido por la Copa Libertadores?
Tribunal sancionó a DT de Palmeiras
Según pudo informar el medio Globo Esporte, Abel Ferreira arrastraba una sanción de ocho partidos por las expulsiones sufridas ante Sao Paulo y Fluminense. La institución de Palmeiras apeló esta decisión y ahora el STJD emitió un nuevo fallo para conocimiento de los seguidores del ‘Verdao‘.
Y es que solo le redujeron una jornada (7) para que vuelva a la zona técnica en los partidos del Brasileirao. Eso sí, esta sanción no afecta al duelo de Copa Libertadores que tendrá ante Sporting Cristal en el Allianz Parque, por lo que se verá al DT en el encuentro contra los celestes por el torneo Conmebol.
Vale aclarar que el entrenador ya ha cumplido tres jornadas de suspensión en los partidos de Palmeiras en el ámbito local, por lo que solo le restan tres encuentros para poder apersonarse nuevamente a la zona técnica de los recintos deportivos.
“El Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) redujo la sanción, pero Abel Ferreira aún se perderá cuatro partidos más con el Palmeiras. Se resolvió la apelación del entrenador respecto a sus expulsiones contra Fluminense y São Paulo en el Campeonato Brasileño. La sanción, que inicialmente era de ocho partidos, se redujo a siete, de los cuales ya ha cumplido tres“, informó el reconocido medio Globo Esporte.
Abel Ferreira seguirá sancionado en Brasil.
¿A qué hora juega Palmeiras vs Sporting Cristal?
El partido entre Palmeiras vs Sporting Cristal por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026 se juega este jueves 16 de abril en el Allianz Parque. Este compromiso inicia a partir de las 17.00 hora peruana (19.00 horas de Brasil, 22.00 horas GMT) con la transmisión de ESPN y Disney Plus.
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