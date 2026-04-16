¿Jorge Fossati volverá a Universitario para reemplazar a Rabanal? Esto es lo que se sabe

Universitario de Deportes no atraviesa su mejor momento luego de la derrota de Coquimbo Unido, lo que ha generado que se ponga en duda la continuidad de Javier Rabanal al mando del equipo. Ante ello, ha empezado a sonar el nombre de Jorge Fossati como posible reemplazante para encaminar al equipo rumbo al tetracampeonato de la Liga 1 y la clasificación a octavos en Copa Libertadores.

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¿Jorge Fossati volverá a Universitario para reemplazar a Javier Rabanal?

La crisis deportiva que vive Universitario en este tramo de la temporada ha hecho que los hinchas pidan la salida de Javier Rabanal como la cabeza del plantel. Ante ello, durante el programa ‘Modo Fútbol’ analizaron la posibilidad de que la directiva crema decida destituir al técnico e ir en busca de un viejo conocido como es Jorge Fossati.

Ante ello, el periodista Gustavo Peralta reveló que si bien en su momento el ‘Nonno’ volvió al club cuando Jean Ferrari era administrador, la actualidad es muy diferente, debido a cómo quedó la relación entre el entrenador uruguayo y las cabezas de la ‘U’. No obstante, señaló que deberían establecerse lazos para que se pueda dar esta operación, aunque es sumamente complicado.

"En su momento, Jean Ferrari tenía 3 opciones para técnicos, pero conversó con el plantel y se convence por el regreso de Jorge Fossati. Actualmente, si se va Rabanal, no lo veo tan posible ni por el lado de Fossati ni por el lado de la 'U'. Tendrían que tenderse puentes, pero es fútbol, puede pasar que el domingo cambie. Lo veo difícil", reveló el citado comunicador.

No obstante, Peralta fue enfático al indicar que todo dependerá de cómo cambian las cosas en tienda crema, ya que si Rabanal no logra vencer a Melgar es muy probable su salida. En esa línea, señaló que si deciden ir por Jorge Fossati, debe ser Franco Velazco quien establezca el primer contacto y solo en ese escenario puede ser que el ‘Nonno’ decida ver con buenos ojos la propuesta.

"No lo veo posible, habría que ver el escenario del lunes y cómo se den las cosas y qué cambio de timón quiera tener Franco Velazco, quien como cabeza del club tendría que tender el puente antes que Álvaro Barco. Si él considera que el puente tiene que ser volver con Jorge Fossati, lo hacen y puede ser que Fossati ahí lo tomaría diferente. Hoy no hay forma”, sentenció.

Javier Rabanal debe ganar ante Melgar para seguir en Universitario

Luego de no haber conseguido encontrarle la mejor versión al equipo y la última derrota ante Coquimbo Unido, la dirección deportiva de Universitario tiene decidido de que si Universitario no consigue vencer a Melgar este domingo, Javier Rabanal tiene grandes opciones de ser destituido de su cargo.