¿Al banquillo? ‘Puma’ Carranza sorprende al hablar sobre Castillo en el esquema de Rabanal: “Es un…”

En una reciente edición del programa ‘Trivu TV’, José Carranza habló sobre la derrota de Universitario de Deportes frente a Coquimbo Unido por la fecha 2 de la Copa Libertadores. En su análisis, el ‘Puma’ señaló que los cremas jugaron mal.

No obstante, también lamentó el planteamiento que realizó Javier Rabanal, indicando que el técnico tendrá que corregir los errores para no pasarla mal frente a Nacional de Uruguay.

‘Puma’ Carranza sorprende al hablar sobre Jesús Castillo

Para el ‘Puma’, Jesús Castillo debería ocupar otro puesto, señalando que no es un 6 sólido que dé equilibrio al equipo, sino más bien un 8.

"Yo siempre digo que tienes que tener el mejor '6', ese es el más importante porque es el equilibrio. Es el que arma y contagia a los jugadores. Si tienes un buen '6', vas a campeonar todos los días. Yo lo he dicho, Jesús Castillo es '8'. Es un buen muchacho", fueron sus las palabras de ídolo crema.

‘Puma’ y su análisis sobre el rendimiento de Universitario

Carranza señaló que todo el equipo tuvo un mal rendimiento. Sin embargo, reconoció que deberán darle la vuelta a la situación y afrontar los siguientes partidos de la mejor manera.

"Lo que hemos visto, se jugó mal. El visitante salió de otra manera, aparte no se hacían problemas porque la lanzaban a la tribuna y listo, por eso es que varias veces hay que pensar. Metieron un gol y se complicó las cosas", fueron parte de las palabras de Carranza.

"Siempre hay una mala actuación de todos, ahora tendrán que ver los errores con el técnico Javier Rabanal y deben darle para adelante. Yo creo que la 'U' tiene un buen equipo y eso lo va a demostrar la próxima fecha contra Nacional de Uruguay", complementó.

"Lo que pasa es que cuando uno tiene esa sangre, como cuando salió Aldo Corzo, es normal que los griten porque conoce a sus compañeros. Fue un partido malo que tuvieron y no es para tanto porque todavía falta mucho. Yo creo que esto va a ser bueno para ellos porque de una mala actuación se va a hacer mejor", finalizó.