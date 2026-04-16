Campeón en Argentina y Ecuador es el elegido para reemplazar a Gassama en Universitario: "Hablaron"

Universitario de Deportes no atraviesa su mejor momento en la temporada y la directiva ha sido duramente cuestionada por los hinchas por el fichaje de Sekou Gassama, quien recientemente fue titular ante Coquimbo Unido y volvió a dejar una decepcionante imagen. Ante ello, se reveló que la directiva crema ya eligió a un delantero campeón en Argentina y Ecuador para reemplazarlo.

Campeón en Argentina y Ecuador es el elegido para reemplazar a Gassama en Universitario

Durante el programa ‘Fútbol Satélite’, comentaron sobre la actualidad de Sekou Gassama en el equipo y el periodista Kevin Pacheco sorprendió al revelar que ya empezó a sonar el nombre de un destacado delantero internacional para reemplazar al senegalés. Se trata de Francisco Fydriszewski, quien actualmente milita en Independiente Medellín.

Ante ello, el hombre de prensa indicó que el delantero había sido contactado por la directiva de Universitario a inicios de la temporada, sin embargo, el alto costo de su fichaje frenó cualquier avance por hacerse con sus servicios. De hecho, indicó que los cremas debían pagar cerca de un millón de dólares para hacer efectiva la cláusula de rescisión.

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"Hay un nombre que está saliendo que es el de Francisco Fydriszewski, con él hablaron en su momento. Tengo entendido que Universitario lo contactó a inicios de temporada, el pase le pertenece a Independiente Medellín de Colombia. No sé si la situación a variado, pero a inicios de temporada era inviable porque tenía que pagar cerca de un millón de dólares para la cláusula de salida y el suelo que pedía era alto", reveló el citado comunicador.

Del mismo modo, Pacheco indicó que el jugador tiene un alto salario, motivos que podrían dificultar su fichaje por la ‘U’. No obstante, cabe señalar que no se indicó si en la actualidad ya establecieron contactos, aunque eso no quita que es un nombre que agrada en la dirección deportiva.

Francisco Fydriszewski suena para llegar a las filas de Universitario

Francisco Fydriszewski fue campeón en Argentina y Ecuador

Francisco Fydriszewski ha paseado su fútbol en importantes equipos a nivel internacional, destacando por su paso en el fútbol argentino y ecuatoriano. Precisamente, en 2016 fue una de las contrataciones de Argentinos Jrs. y fue parte del equipo que salió campeón de la Primera Nacional, torneo de segunda división.

Del mismo modo, en 2021 llegó a las filas del SD Aucas y a la siguiente temporada se terminó consagrando campeón de la Liga Pro de Ecuador, siendo además el máximo goleador con 15 anotaciones.