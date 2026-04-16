Exfigura de Universitario dejó triste comentario sobre Sekou Gassama: "Tuve fe de que fuera...”

El nombre de Sekou Gassama sigue dando de qué hablar luego de su presentación con Universitario de Deportes en lo que fue la derrota ante Coquimbo Unido. El español-senegalés tuvo un pésimo rendimiento tras aparecer en el once titular de Javier Rabanal para este partido por Copa Libertadores.

En ese sentido, una exfigura del club crema, mediante redes sociales, no dudó en manifestarse tras ver este rendimiento. Se trata de Rainer Torres, quien lamentó el presente del equipo, señalando que tenía la esperanza de que Gassama fuera una buena apuesta.

Rainer Torres dejó triste comentario sobre Sekou Gassama

A través de su cuenta de X, el exvolante expresó su desacuerdo. Indicó que, desde la llegada de Javier Rabanal, consideró que su idea de juego no era la adecuada, aunque admitió que esperaba estar equivocado.

“Tuve la esperanza de equivocarme cuando dije que la ideología del técnico no iba con la del club y con los jugadores que tenía el club. Tuve fe de que Gassama ,el jugador que no jugaba 6 meses y que llegaba tarde a la pre-temporada fuera un crack y nos callara la boca a todos “.

“Tuve la esperanza que a raíz del año pasado,donde la U clasificó solamente con 4 goles a octavos, se dieran cuenta que faltaba gol para ese nivel ,porque sería difícil que vuelva a pasar. Todavía no está todo perdido ,pero así está muy complicado!”, escribió el ‘Motorcito’ vía redes sociales.