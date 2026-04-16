Murilo Cerqueira anotó el 1-0 de Palmeiras sobre Sporting Cristal por Copa Libertadores | Composición: ESPN

Murilo Cerqueira anotó el 1-0 de Palmeiras sobre Sporting Cristal por Copa Libertadores

A los 27' minutos del primer tiempo, Murilo anotó de cabeza el primer gol de Palmeiras sobre Sporting Cristal desde el Allianz Parque por la Copa Libertadores.