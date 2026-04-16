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Murilo Cerqueira anotó el 1-0 de Palmeiras sobre Sporting Cristal por Copa Libertadores
A los 27' minutos del primer tiempo, Murilo anotó de cabeza el primer gol de Palmeiras sobre Sporting Cristal desde el Allianz Parque por la Copa Libertadores.
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