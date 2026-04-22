Confirmado el Universitario vs Sporting Cristal por Torneo Apertura: fecha, día, hora, estadio y canal

Se dio a conocer todos los detalles que corresponden al partido clave del Torneo Apertura 2026 entre Universitario vs Sporting Cristal. Ambas escuadras están invictas en este estreno de la Liga Femenina, por lo que tratarán de dar todo de sí en busca de seguir escalando en la tabla de posiciones de la presente temporada.

¿Cuándo juega Universitario vs Sporting Cristal?

El partido entre Universitario vs Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 se juega este sábado 25 de abril en el Estadio Monumental de Ate. Este escenario recibirá a ambas escuadras con el fin de que las merengues respeten su casa y sumen tres puntos.

¿A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal?

Este choque entre la U y Sporting Cristal inicia a partir de las 15.00 horas locales (20.00 horas GMT). Horario para que los aficionados se logren acercar al recinto deportivo y así apoyar al cuadro crema que quiere ser nuevamente protagonista en esta edición 2026 de la Liga Femenina.

¿Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal?

La transmisión del partido entre Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 se verá por la señal de Bicolor+ en la plataforma de Youtube. Asimismo, se estima que también se logre sintonizar por el canal de Movistar Deportes en el canal 003 y 703 HD de Movistar TV.

Universitario y Sporting Cristal jugarán por la cuarta jornada de la Liga Femenina 2026.

Tabla de posiciones Liga Femenina 2026: Torneo Apertura