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Confirmado el Universitario vs Sporting Cristal por Torneo Apertura: fecha, día, hora, estadio y canal

Universitario y Sporting Cristal fueron notificados de su partido clave del Torneo Apertura 2026. Conoce todos los detalles de este vibrante compromiso.

Diego Medina
Universitario y Sporting Cristal se verán cara a cara por el Torneo Apertura 2026.
Universitario y Sporting Cristal se verán cara a cara por el Torneo Apertura 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Se dio a conocer todos los detalles que corresponden al partido clave del Torneo Apertura 2026 entre Universitario vs Sporting Cristal. Ambas escuadras están invictas en este estreno de la Liga Femenina, por lo que tratarán de dar todo de sí en busca de seguir escalando en la tabla de posiciones de la presente temporada.

Jorge Araujo debutará como entrenador interino en Universitario.

PUEDES VER: Alineación Universitario vs Deportivo Garcilaso: el potente once de Jorge Araujo para su debut

¿Cuándo juega Universitario vs Sporting Cristal?

El partido entre Universitario vs Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 se juega este sábado 25 de abril en el Estadio Monumental de Ate. Este escenario recibirá a ambas escuadras con el fin de que las merengues respeten su casa y sumen tres puntos.

¿A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal?

Este choque entre la U y Sporting Cristal inicia a partir de las 15.00 horas locales (20.00 horas GMT). Horario para que los aficionados se logren acercar al recinto deportivo y así apoyar al cuadro crema que quiere ser nuevamente protagonista en esta edición 2026 de la Liga Femenina.

¿Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal?

La transmisión del partido entre Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 se verá por la señal de Bicolor+ en la plataforma de Youtube. Asimismo, se estima que también se logre sintonizar por el canal de Movistar Deportes en el canal 003 y 703 HD de Movistar TV.

Universitario vs Sporting Cristal

Universitario y Sporting Cristal jugarán por la cuarta jornada de la Liga Femenina 2026.

Tabla de posiciones Liga Femenina 2026: Torneo Apertura

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Alianza Lima3159
2. Sporting Cristal3109
3. Universitario2206
4. Atl. Andahuaylas3-26
5. Melgar2-13
6. Flamengo3-33
7. Carlos Mannucci3-183
8. UNSAAC3-12
9. Defensores3-51
10. Killas3-81
11. Yanapuma2-70
12. Biavo000

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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