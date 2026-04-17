Universitario recibirá a Sporting Cristal por la fecha 4 de la Liga Femenina 2026 en el Estadio Monumental. Las ‘Leonas’ llegan a la cita invictas y con la consigna de continuar demostrando su buen nivel deportivo. Por su parte, el cuadro celeste también llega a la cita sin conocer de derrotas y quiere dar un golpe sobre la mesa en el campeonato.

Universitario vs. Sporting Cristal por Liga Femenina: entradas

Oriente: S/ 8.00

Oriente socios cremas y adherentes: S/ 5.00

¿Dónde comprar Universitario vs. Sporting Cristal femenino?

Las entradas para el partido contra Universitario y Sporting Cristal están disponibles por Ticketmaster.

Entradas para el clásico Universitario vs. Sporting Cristal por la Liga Femenina.

Debes acceder a la web principal y buscar las opciones de compra para elegir la tribuna de tu agrado. Luego de ello, seguir con el pago respectivo con tu tarjeta débito o crédito y completar tus datos personales para registrar el boleto.

¿Cuándo juega Universitario vs. Sporting Cristal?

El partidazo entre Universitario y Sporting Cristal por la Liga Femenina se realizará este sábado 25 de abril en el Estadio Monumental U Marathon.

¿A qué hora juega Universitario vs. Sporting Cristal?

El clásico entre Universitario y Sporting Cristal está pactado para empezar a las 3.00 p. m. (de Perú, Ecuador y Colombia). En Chile, Bolivia y Venezuela sigue el duelo a las 4.00 p. m. y en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil el compromiso iniciará a las 5.00 p. m.