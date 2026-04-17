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Entradas Universitario vs. Sporting Cristal por Liga Femenina 2026: precios y dónde comprar
Precio de las entradas para el clásico Universitario vs. Sporting Cristal que se realizará en el Estadio Monumental por la Liga Femenina.
Universitario recibirá a Sporting Cristal por la fecha 4 de la Liga Femenina 2026 en el Estadio Monumental. Las ‘Leonas’ llegan a la cita invictas y con la consigna de continuar demostrando su buen nivel deportivo. Por su parte, el cuadro celeste también llega a la cita sin conocer de derrotas y quiere dar un golpe sobre la mesa en el campeonato.
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Universitario vs. Sporting Cristal por Liga Femenina: entradas
- Oriente: S/ 8.00
- Oriente socios cremas y adherentes: S/ 5.00
¿Dónde comprar Universitario vs. Sporting Cristal femenino?
Las entradas para el partido contra Universitario y Sporting Cristal están disponibles por Ticketmaster.
Entradas para el clásico Universitario vs. Sporting Cristal por la Liga Femenina.
Debes acceder a la web principal y buscar las opciones de compra para elegir la tribuna de tu agrado. Luego de ello, seguir con el pago respectivo con tu tarjeta débito o crédito y completar tus datos personales para registrar el boleto.
¿Cuándo juega Universitario vs. Sporting Cristal?
El partidazo entre Universitario y Sporting Cristal por la Liga Femenina se realizará este sábado 25 de abril en el Estadio Monumental U Marathon.
¿A qué hora juega Universitario vs. Sporting Cristal?
El clásico entre Universitario y Sporting Cristal está pactado para empezar a las 3.00 p. m. (de Perú, Ecuador y Colombia). En Chile, Bolivia y Venezuela sigue el duelo a las 4.00 p. m. y en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil el compromiso iniciará a las 5.00 p. m.
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