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Entradas Universitario vs. Sporting Cristal por Liga Femenina 2026: precios y dónde comprar

Precio de las entradas para el clásico Universitario vs. Sporting Cristal que se realizará en el Estadio Monumental por la Liga Femenina.

Jesús Yupanqui
Entradas para el partido Universitario vs. Sporting Cristal por Liga Femenina.
Entradas para el partido Universitario vs. Sporting Cristal por Liga Femenina. | FOTO: Composición Líbero
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Universitario recibirá a Sporting Cristal por la fecha 4 de la Liga Femenina 2026 en el Estadio Monumental. Las ‘Leonas’ llegan a la cita invictas y con la consigna de continuar demostrando su buen nivel deportivo. Por su parte, el cuadro celeste también llega a la cita sin conocer de derrotas y quiere dar un golpe sobre la mesa en el campeonato.

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Universitario vs. Sporting Cristal por Liga Femenina: entradas

  • Oriente: S/ 8.00
  • Oriente socios cremas y adherentes: S/ 5.00

¿Dónde comprar Universitario vs. Sporting Cristal femenino?

Las entradas para el partido contra Universitario y Sporting Cristal están disponibles por Ticketmaster.

Universitario vs. Sporting Cristal

Entradas para el clásico Universitario vs. Sporting Cristal por la Liga Femenina.

Debes acceder a la web principal y buscar las opciones de compra para elegir la tribuna de tu agrado. Luego de ello, seguir con el pago respectivo con tu tarjeta débito o crédito y completar tus datos personales para registrar el boleto.

¿Cuándo juega Universitario vs. Sporting Cristal?

El partidazo entre Universitario y Sporting Cristal por la Liga Femenina se realizará este sábado 25 de abril en el Estadio Monumental U Marathon.

¿A qué hora juega Universitario vs. Sporting Cristal?

El clásico entre Universitario y Sporting Cristal está pactado para empezar a las 3.00 p. m. (de Perú, Ecuador y Colombia). En Chile, Bolivia y Venezuela sigue el duelo a las 4.00 p. m. y en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil el compromiso iniciará a las 5.00 p. m.

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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