Alineaciones Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: el once de Zé Ricardo para vencer en altura

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos se enfrentan HOY, sábado 25 de abril, por la jornada 12 del Torneo Apertura 2026. Los rimenses quedaron fuera de la pelea por el título y ahora buscarán vencer a un complicado rival que pelea por meterse entre los primeros lugares, además de que tiene el factor de la altura de Cutervo. Conoce las alineaciones que alistan ambos elencos.

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Alineación de Sporting Cristal

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Luis Abram, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Ian Wisdom, Martin Távara, Santiago González, Maxloren Castro; Luis Iberico y Felipe Vizeu.

Sporting Cristal sigue siendo un equipo irregular en esta temporada y, pese al buen rendimiento que había brindado el plantel con la llegada de Zé Ricardo, fue sorprendido en la última fecha donde cayó ante Atlético Grau por goleada. La mala noticia para los 'rimenses' es que tendrán que dosificar a jugadores pensando en su duelo por Copa Libertadores.

Sporting Cristal sigue sin levantar cabeza en la Liga 1 2026.

Consciente de que no hay margen de error, el técnico decidió por un once de peso. Diego Enríquez sigue siendo inamovible en el arco y será el encargado de evitar goles en contra. En la dupla de centrales volverá a estar Luis Abram, en reemplazo de Miguel Araujo. Mientras que el medio campo se perfila a tener a Ian Wisdom como uno de los titulares ante la ausencia de Yoshimar Yotún.

Por su parte, la ofensiva puede sufrir modificaciones considerando la cercanía del duelo ante Junior. Sin embargo, se pronostica la presencia de Luis Iberico y Felipe Vizeu en la delantera, el brasileño viene en una gran racha goleadora. Irven Ávila también quedó fuera de este encuentro.

Alineación de Comerciantes Unidos

Matías Córdova; Fabio Rojas, Flavio Alcedo, Juan José Rodríguez, Piero Guzmán, Daniel Lino; Carlos Correa, Agustín Rodríguez, Rodrigo Vilca; Matías Sen y Maximiliano Pérez.

Por su parte, Comerciantes Unidos llega en un gran momento de forma luego de sumar una racha positiva de 5 partidos sin conocer derrotas. No obstante, el cuadro de provincia ha mostrado ciertas falencias en la creación de juego.

Comerciantes Unidos buscará su segunda victoria consecutiva.

Los comandados por Claudio Biaggio buscan hacerse fuertes en casa y para ello apelarán a los reflejos de Matías Córdova en el arco. El portero se reencuentra contra su exequipo y planea ser vital con sus atajadas, además ya viene siendo seguido por la selección peruana. Asimismo en la defensa estará otro exrimense como Flavio Alcedo.

Las ‘Águilas Cutervinas’ tienen en su plantel a grandes jugadores para intentar hacer daño a la zaga defensiva de Cristal, donde destacan jugadores como Rodrigo Vilca, Matías Sen y Maximiliano Pérez.