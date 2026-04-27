Sporting Cristal sufre su primera baja para enfrentar a Junior por Copa Libertadores: "Descartado"

Sporting Cristal tiene la oportunidad de conseguir un resultado que lo impulse a tener una mejor temporada de la que viene mostrando en este 2026. Y es que ante los malos resultados en Liga 1, su rendimiento en Copa Libertadores es de destacar y más al tener un calendario en el que podría sacar ventaja sobre sus rivales. Sin embargo, se conoció que un futbolista que fue titular recientemente no estará disponible para el choque ante Junior de Barranquilla.

Baja de Sporting Cristal ante Junior por Copa Libertadores 2026

LÍBERO pudo conocer, mediante el periodista Sandro Bazán, que Luis Abram no estará en óptimas condiciones para quedar disponible para el choque ante Junior en Matute. El defensa fue titular en el último encuentro ante Comerciantes Unidos, pero pidió su cambio por una molestia muscular.

Ante los exámenes que se realizará el también seleccionado nacional, está confirmada su ausencia para el duelo internacional por la Copa Libertadores. De esta manera, se espera que Miguel Araujo esté en óptimo estado físico, al igual que Rafael Lutiger, quienes han sido los centrales titulares en los cotejos del torneo continental que ha dirigido Zé Ricardo.

"Luis Abram descartado para enfrentar a Junior de Barranquilla", informó el periodista Sandro Bazán de LIBERO a través de su cuenta de 'X'.

Luis Abram no estará disponible para duelo entre Sporting Cristal vs Junior.

Luis Abram y sus números en Sporting Cristal este 2026

De los 18 partidos que ha afrontado Sporting Cristal entre Liga 1 y Copa Libertadores, Luis Abram ha disputado solo cuatro compromisos: tres derrotas y una victoria. El único triunfo fue en el choque ante UTC de Cajamarca en el Estadio Alberto Gallardo, en el que el equipo celeste ganó 3-2.

¿Cuándo termina el contrato de Luis Abram con Sporting Cristal?

Luis Abram firmó contrato con Sporting Cristal en agosto del 2025 hasta diciembre del 2028. Aún le restan tres temporadas al defensa canterano celeste, quien espera recuperar poco a poco su mejor versión para volver a salir campeón con la institución rimense.