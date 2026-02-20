El Honor Magic 7 Lite lo resiste todo y ha bajado de precio: fotos de 108MP, gran batería de 6600mAh y diseño premium

La marca china Honor se ha sabido ganar el cariño del público occidental a punta de lanzamientos de celulares con diseños vistosos, así como con prestaciones de alto rendimiento, tal y como sucede con el Honor Magic 7 Lite, un smartphone con mucha resistencia y características asombrosas.

Honor Magic 7 Lite, caracerísticas principales

El Honor Magic 7 Lite cuenta con panel AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución de 2700 x 1224 píxeles, 120 hercios de tasa de refresco, así como 4000 nits de brillo máximo; asimismo, como procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 que, valgan verdades, en 2026 se siente ya un poco desfasado, a la vez de RAM de 8GB, junto con memoria interna de 256GB y 512GB.

El sistema operativo de este teléfono es el MagicOS 8.0 basado en Android 14, el cual mejora con cada nueva versión, así como contar con actualizaciones para software y sistemas de seguridad de 4 años.

Su batería es, simplemente, escandalosa con sus 6600mAh de autonomía, el cual te dará potencia de uso por dos días, así como carga rápida de 66W para tenerlo listo al 100 por ciento en unos 60 minutos, aproximadamente.

Su resistencia es asombrosa, pues tiene resistencia al agua con IP65M, así como Honor Shield Glass 3.0 que lo hace aguantar caídas hasta los 2 metros y golpes muy violentos.

Por su parte, la fotografía del Honor Magic 7 Lite lo hace bien, aunque superar a referentes dentro de la gama media en este apartado como el insuperable Samsung A56. El celular que hoy nos compete tiene doble sensor, con la principal de 108 MP con apertura focal f/1.75 con estabilización óptica, gran angular de 5 MP con f/2.2 y frontl de 16 MP.

Honor Magic 7 Litre, cuál es su precio en 2026

Si quieres comprarte el Honor Magic 7 Lite, entonces en la actualidad en el mercado internacional del 2026 lo encuentras desde los US$299 dólares, en tanto que en el Perú va a partir de los 1,100 soles, mientras que en México su costo va en los 6,300 pesos mexicanos.