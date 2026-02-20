¿Aún vale la pena el Motorola G34 5G en 2026? El celular con Android 14, procesador Snapdragon, pantalla LCD 120Hz y 4GB de RAM

Pese a que la gama de entrada es uno de los segmentos más infravalorados en el mercado de los teléfonos móviles, Motorola ha sabido apostar a este sector sacando terminales muy apetecibles para millones de usuarios que solo quieren un celular básico para tareas diarias y un poco más, siendo uno de los mejores exponentes de esta filosofia el Motorola G34 5G.

Motorola G34 5G, caracterísitcas y especificaciones

El Motorola G34 5G, tiene prestaciones interesantes, como su pantalla LCD de 6,53 pulhgadas, pero con resolución HD+ de 1600 x 720 píxeles, así como tasa de refresco de 120 hercios y con 269 de densidad de píxeles por pulgada (ppp),

En cuanto al procesador, este dispositivo cuenta con el Snapdragon 695 5G, el cual es más que cumplidor para las tareas habitaules como chatear, navegar por Interner, revisar las redes sociales, así como ver contenido en plataformas streaming. Su RAM es de 4GB, algo que ya se siente un poco corto en 2026, así como un ROM de 128GB que se puede ampliar hasta los 1TB con tarjeta microSD.

Sus cámaras están pensadas para un uso básico y nada más, con lente principal de 50 MP con apertura focal f/1.8, así como un macro de 2 MP con apertura f/2.4, mientras que su frontal es de 16 MP con f/2.4.

Su batería es de 5000mAh para usarlo de forma continua por casi un día entero, asó como carga rápida de 18W, la cual está muy por detrás de otros modelos con 25W. Es decir, tenerlo cargado al 100 por ciento te tomará casi una dos horas con el cargador conectado.

Además de incluir puerto jack de 3.5 mm para audífonos con cable, altavoces estéreo, pagos en NFC, este Motorola G34 5G viene con Android 14 casi sin modificaciones, pero con una pobrísima política de actalizaciones, con tan solo un año para el sistema opertatvo y tres para los parches de seguridad.

Motorola G34 5G, vale la pena comprarlo en 2026

Para saber si vale la pena el Motorola G34 5G en 2026, nos parece que en la actualidad hay mejores opciones en el mismo rango de precio, sobre todo en batería, memoria, almacenamiento y resistencia. Sin embargo, actualmente su precio ronda los US$100 dólares, mientras que en Perú se encuentra en los 731 soles (bastante elevado para lo que ofrece) y en México desde los 2,300 pesos mexicanos.