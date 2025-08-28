5 relojes inteligentes compatibles con iPhone que se recomiendan comprar en el 2025

Los productos de Apple son conocidos por tener exclusividad en sus productos, pero con los smartwatch esto podría cambiar. Por el contrario de lo que crees, sí es posible usar un reloj con un iPhone sin ser necesariamente de la misma marca. Con esta guía vas a tener una lista de opciones que te servirán para vincularlo con tu dispositivo.

Relojes inteligentes que son compatibles con iPhone

Elegir un smartwatch que sea compatible con iPhone podría ser una tarea difícil si no tienes una idea de cuáles elegir. Por ello, hemos realizado una lista que te servirá para disfrutar de una experiencia fluida y sin interrupciones entre ambos dispositivos tecnológicos.

Garmin Vivoactive 6

Este reloj combina un diseño elegante con un enfoque en fitness, que resulta ser ideal para los usuarios que buscan un equlibrio entre estilo y funcionalidad. Su pantalla AMOLED de 1.2 pulgadas tiene brillo suficiente para una claridad de 24 horas.

Cuenta con más de 80 modos deportivos, monitoreo de oxígeno en sangre, seguimiento de energía corporal, sueño y estrés. Aguanta hasta 5 días de batería con pantalla siempre encendidia y es compatible con iOS usando la aplicación Garming Connect.

Amazfit Active 2

Se trata de una opción económica que no sacrifica funciones clave, destacandose por su excelente relación entre la calidad-precio. Cuenta con un diseño moderno y batería de larga duración que lo convierte en atractivo para aquellos que buscan un reloj versátil.

Tiene mapas offline, cuenta con asistente de inteligencia artificial, seguimiento de sueño y ofrece hasta 14 hías de batería. Es compatible con iOS y Android usando la aplicación Zepp Health.

Huawei Watch Fit 4

Combina un diseño que está inspirado en el Apple Watch con un precio bastante competitivo y su enfoque está en el mundo fitness. Su pantalla AMOLED es perfecta y tiene seguimiento preciso que lo convierte en una gran alternaTIVA.

Ofrece el servicio de GPS preciso, más de 100 modos deportivos, monitoreo de sueño, estrés y oxígeno en sangre. Es capaz de soportar entre 7 a 10 días de batería y es compatible con iOS. Eso sí, debes tener en cuenta que algunas funciones de aplicaciones son limitadas a Android.

Fitbit Sense 2

Es ideal para quienes priorizan el seguimiento de bienestar y salud las 24 horas. Tiene un enfoque en dedicado en el estrés, sueño y estado físico general. Es compatible con iOS de manera sólida y su aplicación es intuitiva

Este novedoso dispositivo tiene monitoreo de frecuencia cardíaca, sueño, estrés y temperatura de la piel. Cuenta con más de 20 modos de ejercicios y resiste al agua hasta 50 metros. La batería tiene una duración de hasta 6 días.

Spade & Co Health Smartwatch 4

Se trata del reloj mejor conocido y se destaca por tener un precio competitivo, batería que no defrauda y funciones dedicadas para iPhone. Es ideal para quienes buscan una opción económica sin necesidad de sacrificar la calidad.

Es garantía de seguimiento de pasos, calorías, frecuencia cardíaca, sueño con alta precisión. También incluye aplicación de meditación, asistente Alexa y capacidad de recibir llamadas desde la muñeca. Hasta 14 días de batería.

Este modelo es muy parecido al Apple Watch. | Foto: Captura

Si estás buscando un reloj inteligente que sea compatible con el iPhone en este 2025, pero prefieres opciones que no se traten del Apple Watch, estos son los cinco modelos que se destacan por ofrecer una buena funcionalidad, diseño y por sobre todas las cosas, compatibilidad con el sistema operativo iOS.