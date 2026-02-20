¿El Motorola Signature es mejor que el iPhone 17? Cuesta más barato, ultra delgado y cámaras con rango profesional

Motorola ha hecho caso y ha dado el salto de calidad que todos le pedían a estrenar su primer smartphone tope de gama, el Motorola Signature, el cual destaca en casi todos sus apartados, como una pantalla premium, poderoso procesador, mucha batería, así com un juego de cámaras profesionales y, por si fuera poco, es un terminal ultra delgado para este segmento, el más costoso del mercado de celulares.

Motorola SIgnature, pantalla con altísima resolución y chip todo terreno

Con un peso récord para esta gama tope, el Motorola Signature tiene solamente de 186 gramos y grosor de 6,99 mm, con cuerto vegano, marcos de aluminio que contienen una pantalla AMOLED LTPO de 6,8 pulgadas con resoluciín Super HD de 2780 x 1264 píxeles, a la vez de 450 de densidade de píxeles por pulgada (ppp), así como una soberbia tasa de refresco de 165 hercios, ideal para ciertos juegos demandantes, con 6200 nits de brillo máximo, sonido potenciado con Dolby Atmos.

Su procesador es el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, no es la versión Elite, pero su rendimiento es superlativo con las tareas diarias, aplicaciones ultra pesadas, asi como para disfrutar videojuegos con gráficos altísimos. Y para más mieles, incluye RAM de 16GB LPDDR5X, por lo que los lags serán cosa del pasado, así como memoria interna que llega a los 512GB con descargas UFS 4.1.

Motorola Signature, Android 16 con personalización propia y mucha IA

En cuanto al software, el Motorola SIgnature viene con Android 16 con una propia capa de personalización (que no es pesada) para difefenciarlo del resto de celulares de la marca estadounidense, eso sí, manteniendo las variadas opciones de personalización que, entre otras cosas, no solo incluye Gemini de Google sino su propia IA: Moto AI.

En ese mismo sentido, Motorola nos ofrece para su terminal más premium en su historia actualizaciones duraderas por 7 años para el sistema operativo, pero también para dar soporte a todos los parches de seguridad necesarios.

En cuanto a la autonomía, el celular que nos compete hoy cuenta con una batería amplia de 5200mAh para usarlo por todo el día sin problemas, pero cuando lo requieras, tienes a tu disposición de un cargador con carga rápida de 90W para tenerlo listo en menos de 35 minutos. Pero, también dispones de carga inalámbrica de 50W y carga inversa inalámbrica de 10W.

Motorola Signature, fotos potentes casi perfectas

Sus cámaras son otro de los puntos más fuertes con que Motorola vende este modelo Signature, ya que en la parte trasera nos topamos con sensor principal de 50 MP con apertura f/1.6 Ultra Pixel de 2,44, ultra gran angular de 50 MP con f/2.0 de 122 grados y con macro, teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 3X y con superzoom hasta los 100X. Por otro lado, el frontal tiene 50MP con f/2.0 y Quad Pixel de 1,2.

Por su parte, el video lo hace bien, pero sin destacar de la competencia, ya que su grabación llega a una resolución máxima de 8K a 30fps, pero también puedes hacerlo en los 4K a 60fps, donde obtendrás mejores resultados.

Motorola Signature, el celular más resistente del planeta

No menos importante es que el Motorola Signature está bien protegido contra todo tipo de situaciones. Para empezar, su panel cuenta con el cristla Corning Gorilla Glass Victus 2 para aguantar caídas y golpes potentes.

Pero, no se quedaron en ello, pues también dispone de certificación IP68/IP69 para soportar el embate del polvo, ser sumergido en agua por varios metros, así como a chorros calientes por presión, siendo impermeable a casi todo.

Eso no es todo, también incluye certificado MIL-STD-810H, el cual hace que este celular se comporte sin problemas con calores extremos, con fríos violentos bajo cero, así como ante presiones atmosféricas fuertes.

Motorola Signature, cuál es su precio

El Motorola Signature tiene poco tiempo en el mercado, por lo que su precio actual es de 999 euros o US$1,100 dólares. En países como Perú, el costo de este celular tope de gama es de 3,999 soles, mientras que en México su valor está en los 29,999 pesos mexicanos.