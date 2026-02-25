- Hoy:
Ya puedo comprar el Samsung S26, S26+ y S26 Ultra en mi país? Estos son los precios en Latinoamérica, España y EE. UU.
Los nuevos Samsung Galaxy S26 serán algunos de los smartphones más costosos de este 2026. Conoce aquí cuál es su precio en tu país dependiendo la versión que escojas.
Los Samsung S26, Samsumg S26+ y Samsung S26 Ultra ya fueron lanzados oficialmente al mercado mundial en el evento Galaxy Unpacked, por lo que no solo ya conocemos sus características, también sus precios, pero millones de usuarios se preguntan si es que estos celulares ya se pueden comprar.
¿Puedo comprar los nuevos Samsung S26, S26+, S26 Ultra y cuál es su precio?
Tenemos buenas noticias para ti, ya que desde hoy, miércoles 25 de febrero de 2026 ya puedes pre ordenar o reservar cualquiera de estos tres teléfonos en sus diversas versiones en RAM y ROM, así como en sus cuatro colores oficiales, más dos exclusivo s vía compra en línea.
Por ello, a continuación, vamos a conocer los precios de S26, S26+ y S26 Ultra en Estados Unidos, España y diversos países de Latinoamérica.
Samsung S26, S26+ y S26 Ultra en Estados Unidos
- Samsung Galaxy S26 12GB RAM/256GB ROM: US$899.99
- Samsung Galaxy S256 12GB RAM/512GB ROM: US$1,099.99
- Samsung Galaxy S26 Plus 12GB RAM/256GB ROM: US$ 1,099.99
- Samsung Galaxy S256 Plus 12GB RAM/512GB ROM: US$1,299
- Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB RAM/256GB ROM: US$ 1,299
- Samsung Galaxy S256 Ultra 12GB RAM/512GB ROM: US$ 1,499
- Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB/1TB ROM: US$1,799
Samsung S26, S26+ y S26 Ultra en Perú
- Samsung Galaxy S26 12GB RAM/256GB ROM: 4,599 soles
- Samsung Galaxy S256 12GB RAM/512GB ROM: 5,399 soles
- Samsung Galaxy S26 Plus 12GB RAM/256GB ROM: 4,999 soles
- Samsung Galaxy S256 Plus 12GB RAM/512GB ROM: 5,999 soles
- Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB RAM/256GB ROM: 6,099 soles
- Samsung Galaxy S256 Ultra 12GB RAM/512GB ROM: 6,899 soles
- Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB/1TB ROM: 8,099 soles.
Los nuevos Samsung S26, S26+ y S26 Ultra ya están disponibles para pre ordenar vía online.
Samsung S26, S26+ y S26 Ultra en México
- Samsung Galaxy S26 12GB RAM/256GB ROM: 22,499 pesos
- Samsung Galaxy S256 12GB RAM/512GB ROM: 27,498 pesos
- Samsung Galaxy S26 Plus 12GB RAM/256GB ROM: 28,499 pesos
- Samsung Galaxy S256 Plus 12GB RAM/512GB ROM: 33,499 pesos
- Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB RAM/256GB ROM: 32,999 pesos
- Samsung Galaxy S256 Ultra 12GB RAM/512GB ROM: 37,999 pesos
- Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB/1TB ROM: 45,499 pesos
Samsung S26, S26+ y S26 Ultra en Colombia
- Samsung Galaxy S26 12GB RAM/256GB ROM: 5,079.900 pesos
- Samsung Galaxy S256 12GB RAM/512GB ROM:6,079.900 pesos
- Samsung Galaxy S26 Plus 12GB RAM/256GB ROM: 6.049.901 pesos
- Samsung Galaxy S256 Plus 12GB RAM/512GB ROM: 7.049.900 pesos
- Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB RAM/256GB ROM: 6.999.900 pesos
- Samsung Galaxy S256 Ultra 12GB RAM/512GB ROM: 7.999.900 pesos
- Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB/1TB ROM: 9.499.900 pesos
Samsung S26, S26+ y S26 Ultra en Chile
- Samsung Galaxy S26 12GB RAM/256GB ROM: 1.109.900 pesos
- Samsung Galaxy S256 12GB RAM/512GB ROM: 1.329.990 pesos
- Samsung Galaxy S26 Plus 12GB RAM/256GB ROM: 1.549.900 pesos
- Samsung Galaxy S256 Plus 12GB RAM/512GB ROM: 1.549.990 pesos
- Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB RAM/256GB ROM: 1.549.990 pesos
- Samsung Galaxy S256 Ultra 12GB RAM/512GB ROM: 1.799.900 pesos
- Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB/1TB ROM: 2.069.900 pesos
Samsung S26, S26+ y S26 Ultra en España
- Samsung Galaxy S26 12GB RAM/256GB ROM: 999 euros
- Samsung Galaxy S256 12GB RAM/512GB ROM: 1,199 euros
- Samsung Galaxy S26 Plus 12GB RAM/256GB ROM: 1,249 euros
- Samsung Galaxy S256 Plus 12GB RAM/512GB ROM: 1,449 euros
- Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB RAM/256GB ROM: 1,449 euros
- Samsung Galaxy S256 Ultra 12GB RAM/512GB ROM: 1,649 euros
- Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB/1TB ROM: 1,949 euros
