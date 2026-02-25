Ya puedo comprar el Samsung S26, S26+ y S26 Ultra en mi país? Estos son los precios en Latinoamérica, España y EE. UU.

Los Samsung S26, Samsumg S26+ y Samsung S26 Ultra ya fueron lanzados oficialmente al mercado mundial en el evento Galaxy Unpacked, por lo que no solo ya conocemos sus características, también sus precios, pero millones de usuarios se preguntan si es que estos celulares ya se pueden comprar.

¿Puedo comprar los nuevos Samsung S26, S26+, S26 Ultra y cuál es su precio?

Tenemos buenas noticias para ti, ya que desde hoy, miércoles 25 de febrero de 2026 ya puedes pre ordenar o reservar cualquiera de estos tres teléfonos en sus diversas versiones en RAM y ROM, así como en sus cuatro colores oficiales, más dos exclusivo s vía compra en línea.

Por ello, a continuación, vamos a conocer los precios de S26, S26+ y S26 Ultra en Estados Unidos, España y diversos países de Latinoamérica.

Samsung S26, S26+ y S26 Ultra en Estados Unidos

Samsung Galaxy S26 12GB RAM/256GB ROM: US$899.99

Samsung Galaxy S256 12GB RAM/512GB ROM: US$1,099.99

Samsung Galaxy S26 Plus 12GB RAM/256GB ROM: US$ 1,099.99

Samsung Galaxy S256 Plus 12GB RAM/512GB ROM: US$1,299

Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB RAM/256GB ROM: US$ 1,299

Samsung Galaxy S256 Ultra 12GB RAM/512GB ROM: US$ 1,499

Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB/1TB ROM: US$1,799

Samsung S26, S26+ y S26 Ultra en Perú

Samsung Galaxy S26 12GB RAM/256GB ROM: 4,599 soles

Samsung Galaxy S256 12GB RAM/512GB ROM: 5,399 soles

Samsung Galaxy S26 Plus 12GB RAM/256GB ROM: 4,999 soles

Samsung Galaxy S256 Plus 12GB RAM/512GB ROM: 5,999 soles

Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB RAM/256GB ROM: 6,099 soles

Samsung Galaxy S256 Ultra 12GB RAM/512GB ROM: 6,899 soles

Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB/1TB ROM: 8,099 soles.

Los nuevos Samsung S26, S26+ y S26 Ultra ya están disponibles para pre ordenar vía online.

Samsung S26, S26+ y S26 Ultra en México

Samsung Galaxy S26 12GB RAM/256GB ROM: 22,499 pesos

Samsung Galaxy S256 12GB RAM/512GB ROM: 27,498 pesos

Samsung Galaxy S26 Plus 12GB RAM/256GB ROM: 28,499 pesos

Samsung Galaxy S256 Plus 12GB RAM/512GB ROM: 33,499 pesos

Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB RAM/256GB ROM: 32,999 pesos

Samsung Galaxy S256 Ultra 12GB RAM/512GB ROM: 37,999 pesos

Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB/1TB ROM: 45,499 pesos

Samsung S26, S26+ y S26 Ultra en Colombia

Samsung Galaxy S26 12GB RAM/256GB ROM: 5,079.900 pesos

Samsung Galaxy S256 12GB RAM/512GB ROM:6,079.900 pesos

Samsung Galaxy S26 Plus 12GB RAM/256GB ROM: 6.049.901 pesos

Samsung Galaxy S256 Plus 12GB RAM/512GB ROM: 7.049.900 pesos

Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB RAM/256GB ROM: 6.999.900 pesos

Samsung Galaxy S256 Ultra 12GB RAM/512GB ROM: 7.999.900 pesos

Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB/1TB ROM: 9.499.900 pesos

Samsung S26, S26+ y S26 Ultra en Chile

Samsung Galaxy S26 12GB RAM/256GB ROM: 1.109.900 pesos

Samsung Galaxy S256 12GB RAM/512GB ROM: 1.329.990 pesos

Samsung Galaxy S26 Plus 12GB RAM/256GB ROM: 1.549.900 pesos

Samsung Galaxy S256 Plus 12GB RAM/512GB ROM: 1.549.990 pesos

Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB RAM/256GB ROM: 1.549.990 pesos

Samsung Galaxy S256 Ultra 12GB RAM/512GB ROM: 1.799.900 pesos

Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB/1TB ROM: 2.069.900 pesos

Samsung S26, S26+ y S26 Ultra en España