Tiene la mejor cámara para hacer retratos y supera al Samsung A56 con carga rápida en 30 minutos y RAM bestial de 16GB
Si compras este Honor te estarás llevando a casa uno de los mejores gama media que circulan en el mercado actual. Diseño, precio y ficha técnica. Lo tiene todo.
Las marcas chinas se han ganado el corazón de millones de usuarios en todo el mundo gracias a sus productos innovadores, buenos precios, pero también diseños muy llamativos. En ese escenario, Honor tiene un lugar preponderante donde la gama media es uno de sus puntos fuertes, siendo uno de sus mejores exponentes el Honor 200, un portento tecnológico que se mantiene vigente en nuestros días.
Principales características del Honor 200
El Honor 200 nos abre las puertas con una notable pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, acompañado de resolución FullHD+, a la vez de 120 hercios de tasa de refresco, junto con 4,000 nits de brillo máximo, así como 437 de densidad de píxeles por pulgada (ppp).
El procesador de este celular es el Snapdragon 7 Gen 3, junto con un RAM de 8GB, 12GB y hasta los 16GB, mientras que la memoria interna que posee es de 256GB y 512GB, por lo que tendrás mucho espacio para descargas, pero también, para jugar y tener muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo.
La autonomía del Honor 200 nos trae una buena batería de 5,200mAh que nos dará potencia de uso para todo el día, a la vez de estar compensado con carga rápida de 100W Super Charge, por lo que este celular estará cargado al 100 por ciento en unos 25 minutos, aproximadamente.
Al pasar a la fotografía de este terminal, nos topamos con triple cámara trasera, incluyendo un lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, teleobjetivo de 50 megapíxeles, ultra gran angular/macro de 12 megapíxeles y frontal de 50 megapíxeles.
En cuanto al video, el Honor 200 puede grabar a una resolución máxima de 4K (3,840 x 2,160P) a 30fps, con el cual obtendremos resultados bastante interesantes.
Este dispositivo trae el MagicOS 8.0 basado en Android 14 como sistema operativo, además de una política de actualizaciones de 4 años para dar soporte a software y 5 para los parches de seguridad.
Precio del Honor 200 en 2025
Si te quieres comprar en Honor 200 este 2025, entonces en México lo encuentras desde los 7,197 pesos; en Perú desde los 1,799 soles; en Colombia desde los 1,9699.900 pesos; en España desde los 319 euros (Amazon).
