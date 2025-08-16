Antes del lanzamiento del iPhone 17 | Este es el precio del iPhone 16 en Estados Unidos para agosto de 2025

Aunque todo apunta a que Apple presentará la nueva generación de iPhones en septiembre, según diversas filtraciones y análisis de sus patrones habituales, el iPhone 16 continúa con un precio estable en Estados Unidos durante agosto. Con el iPhone 17 cada vez más cerca, los modelos actuales siguen siendo una excelente alternativa para quienes buscan un smartphone potente, con múltiples versiones y rangos de precio que se ajustan a diferentes perfiles de usuario.

Este es el precio del iPhone 16 en Estados Unidos para agosto de 2025

La familia iPhone 16 cuenta con cinco modelos distintos, cada uno diseñado con características y precios únicos, que van desde el accesible iPhone 16e hasta el exclusivo iPhone 16 Pro Max. Según Apple, estos son los precios oficiales:

iPhone 16e: la opción económica

Esta versión está diseñada para quienes buscan un teléfono funcional con prestaciones básicas. Las opciones de almacenamiento y sus precios son:

128 GB por US$599

256 GB por US$649

512 GB por US$749

iPhone 16: balance entre rendimiento y precio

Con chip A17, pantalla OLED y mejoras en la cámara, el iPhone 16 es una alternativa equilibrada para usuarios que desean buena performance sin pagar de más:

128 GB a US$799

256 GB a US$899

512 GB a US$1099

iPhone 16 Plus: para usuarios de pantalla grande

Pensado para quienes consumen mucho contenido o trabajan largas horas con su celular, este modelo ofrece mayor tamaño de pantalla y mejor batería:

128 GB por US$899

256 GB por US$999

512 GB por US$1199

iPhone 16 Pro: tecnología avanzada

Con chip A19 Pro, triple cámara y cuerpo de titanio, el iPhone 16 Pro apunta a usuarios que buscan lo último en tecnología móvil:

128 GB por US$999

256 GB por US$1099

512 GB por US$1299

1 TB por US$1499

iPhone 16 Pro Max: el más completo

El modelo premium enfocado en fotografía profesional y autonomía superior se ofrece en tres variantes de almacenamiento, sin versión de 128 GB:

256 GB por US$1199

512 GB por US$1399

1 TB por US$1599

Lanzamiento del iPhone 17: fechas y rumores

Apple podría presentar el iPhone 17 el 9 de septiembre de 2025, según reportes desde Alemania. La preventa comenzaría el 12 de septiembre y el lanzamiento oficial en tiendas sería el 19 del mismo mes. Estas fechas coinciden con el calendario habitual de lanzamientos de Apple, que tradicionalmente revela sus nuevos iPhones durante la segunda semana de septiembre.

Se espera que la próxima generación del iPhone esté compuesta por cuatro modelos: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Además, todo indica que Apple dejaría atrás la versión Plus y la reemplazaría con un nuevo modelo ultradelgado llamado ‘Air’, apostando por un diseño más liviano y estilizado.

Entre las características más destacadas que se esperan se incluye un zoom óptico mejorado de 8x, lo que superaría el zoom de 6x del iPhone 16 Pro Max, además de un rediseño importante en la cámara trasera. Según filtraciones, el iPhone 17 Air podría tener un grosor de apenas 5,5 mm.

Precios estimados del iPhone 17 en Estados Unidos

Aunque Apple no ha confirmado oficialmente los precios, filtraciones de Apple Club sugieren los siguientes valores para la serie iPhone 17:

iPhone 17: US$799

iPhone 17 Air: US$949

iPhone 17 Pro: US$1.049

iPhone 17 Pro Max: US$1.249*

*El iPhone 17 Pro Max podría tener un precio ligeramente más alto que el modelo actual, debido a mejoras en el hardware y el rendimiento.