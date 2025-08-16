- Hoy:
El cambio de precio que tendrá el iPhone 17 Pro que podría afectar las ventas de Apple
El lanzamiento del iPhone 17 es inminente y el mundo entero está a la espera de conocer las características oficiales, así como el precio, de estos dispositivos.
Apple siempre busca innovar con los lanzamientos de sus productos y este 2025 no será la excepción. La popular marca alista grandes sorpresas para sus miles de usuarios en todo el mundo. Además de estar pendiente de la ficha técnica del iPhone 17, también hay una gran expectativa por lo que serán los precios finales de estos móviles.
En septiembre de 2025 saldrá oficialmente el nuevo iPhone 17 Pro y costaría más que el iPhone 16 Pro; sin embargo, la diferencia está en los cambios que tendrá el teléfono en cuanto al almacenamiento, que el valor mínimo será de 256GB.
¿Cuánto costará el iPhone 17 Pro?
En Estados Unidos, el precio del iPhone 16 Pro de 128GB de almacenamiento tiene un precio de $999, mientras que con 256GB el costo es d $1099. Y esto podría tener ser una situación similar de cara al lanzamiento del esperado iPhone 17 Pro.
La marca de Apple situaría el nuevo modelo con 256GB de almacenamiento a un precio de $1,049 y dejando de lado para siempre al modelo que traía 128GB a solo $999. Este método podría ser bien recibido por los usuarios que busquen una memoria más grande a un precio un poco más elevado, pero sin necesidad de ser tan excesivo.
Desde el mes de julio se especula sobre un aumento de precios en toda la nueva línea del iPhone 17 y se cree que los dispositivos sufrirán un aumento de aproximadamente 50 dólares, debido a la relación con los potentes componentes y aranceles.
