El Samsung S26 Ultra promete rendimiento más potente y RAM el doble de rápida: ¿Valdrá la pena comprarlo?

Si bien la familia S25 de Samsung cuenta con celulares extremadamente potentes, debemos ser muy claros al decir que estos equipos, pese a lo dicho antes, no representan un cambio significativo respecto a la generación pasada, siendo esta una de las razones por las cuales las ventas y los números no los acompañan este 2025.

Es por ello que, de acuerdo a las filtraciones, los surcoreanos estarían planteando dar un golpe de autoridad con los S26, poniendo particular empeño en su buque insignia, el Samsung S26 Ultra. Ya comentamos algunas posibles specs, pero las más recientes apuntan a una mejora notable en el rendimiento. ¿Será cierto?

Rendimiento mejorado con esteroides

Todo comenzó cuando, desde su cuenta de X (antes Twitter), Universo HIelo comentó que el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 será, con creces, superior al actual 8 Elite.

Ojo que, el estreno de este chip no está confirmado aún para el Samsung S26 Ultra, sin embargo, todo apunta a que así será, dado la colaboración que tiene con el fabricante de estos procesadores, al mismo tiempo que Samsung reserva sus propios (chips) para otro tipo de equipos.

La memoria más rápida del mercado

Sin embargo, la gran sorpresa vendría en la memoria RAM, cuya rapidez será casi insuperable al incluir LPDDR5X, el cual es capaz de ofrecer una tasa de transferencia de 10.7 Gb/s, lo que se reflejaría en un aumento de la velocidad de un cuarto por cierto, claro, comparado con la del S25 Ultra.

Sin embargo, tengamos en cuenta que estos todavía son rumores, dado que no hay información real de las specs de lo será este dispositivo, el cual cargará sobre sus espaldas, no solo la responsabilidad de atraer al público, sino de hacerlo rentable, al menos más que la actual generación.