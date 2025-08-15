Samsung S24 Ultra vs. Honor 400 Pro: cuál tiene mejor cámara, procesador gamer e IA para comprar este 2025

Qué duda cabe que Samsung es uno de los nombres más reconocidos en el mundo de la tecnología y, pese a contar con smartphones icónicos, lo cierto es que existen otras marcas que lo están haciendo igual de bien gracias a sus prestaciones avanzadas, como es el caso de Honor.

Por ello, en las siguientes líneas, vamos a hacer una comparación entre dos pesos pesados que la están rompiendo este 2025: el Samsung S24 Ultra, un celular ya legendario por ser un portento tecnológico, contra el Honor 400 Pro, un smartphone de gama alta que ha llegado para ser uno de los preferidos en su rango de precio.

Samsung S24 Ultra: características

El Samsung S24 Ultra tiene pantalla AMOLED LTPO de 6,8 pulgadas, resolución Quad HD+, tasa de refresco de 120 hercio (Hz)), protección Gorilla Glass Armor. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 GB 3, RAM de 12GB, memoria interna de 256GB/512GB/1TB. Camara de 200MP con estabilización óptica (OIS), zoom X5 de 50MP, zoom X3 de 10MP, gran angular de 12MP, frontal de 12MP. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 45W, carga inalámbrica de 15!W. Software OneUI 6.1 basado en Android 14. Resistencia acuática IP68.

Samsung S24 Ultra: ventajas

La primera ventaja del Samsung S24 Ultra, a primera vista, es su diseño premium, además de una pantalla muy grande, incluso, para los estándares actuales, además de una memoria muy grande compensado con el Snapdragon 8 Gen 3.

Asimismo, su cámara es mucho más versátil, contando con funciones avanzadas, sin dejar de lado su soberbia grabación de video en 4K.

No menos importante es que el Samsung S24 Ultra tiene una voluminosa política de actualizaciones, por lo que, por ejemplo, ya dispone de Galaxy Ai, la inteligencia artificial de la marca surcoreana.

Honor 400 Pro: características

El Honor 400 Pro trae pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, con resolución 1,280 x 2,800 pixeles, tasa de refrescos 120Hz, brillo máximo de 5,000 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, RAM de 12GB, ROM dse 512GB. Batería de 6,000mAh, carga rápida de 100W, carga inalámbrica de 50W. Cámara principal de 200MP, telefoto de 3X de 50MP, ultra gran angular de 12MP. frontal de 50MP. Software MagicOS 9 basado en Android 15. Resistencia acuática IP68/IP69, protección anticaídas de 5 estrellas

Honor 400 Pro: ventajas

El Honor 400 Pro sobresale por su diseño elegante, su procesador gamer en el Snapdragon 8 Gen 3 que se porta de maravilla con videojuegos y aplicaciones pesadas, lo convierten en una gran opción, sin mencionar que cuesta menos que su rival.

Además, cuenta con una enorme batería que no tiene rival, a la vez de una carga rápida excelente que garantiza que el equipo esté listo al 100 por ciento en unos 30 minutos, promedio.

Incluye funciones de inteligencia artificial muy avanzadas, las cuales no solo están presentes en el apartado de la fotografía, sino en diversas herramientas dentro del celular que ayudan a que la navegación no solo sea más productiva, sino también entretenida.

Samsung S24 Ultra vs. Honor 400 Pro: ¿Cuál vale la pena comprar?

La respuesta va a variar de acuerdo a los que estés buscando como a tu presupuesto. Por ello, si el dinero no es inconveniente, si buscas un software de los más solventes y mejor pulidos, con pantalla enorme, tremendo almacenamiento, cámaras con rendimiento profesional e inteligencia artificial, entonces el Samsung S24 Ultra es para ti.

Por otro lado, si tu presupuesto es algo menor, si está dispuesto a sacrificar acabados, pero no estilo, con una pantalla que te dará gran experiencia en el contenido multimedia, un procesador que soporta juegos pesadísimos sin calentarse, así como cámaras y video con resultados competentes, a la vez de ser el más resistente, entonces el Honor 400 Pro te está esperando.