Este Motorola es el doble de mejor que el Xiaomi Redmi 14: graba en 4K, procesador gamer potente y 512GB de almacenamiento
El Xiaomi Redmi 14 es un teléfono que se destaca por su gran potencia, pero con la constante competencia que hay, Motorola es una de las marcas que lo supera.
A pesar de la aparición de otros lanzamientos tecnológicos, Motorola no se deja opacar por la gran potencia que pueden ofrecer otros dispositivos móviles, como lo es el Xiaomi Redmi 14. El equipo que te vamos a presentar hoy tiene una gran ventaja por encima de varios smartphones.
La potencia del Motorola Edge 50 es incomparable, y más teniendo en cuenta la cantidad de componentes de alta calidad a un precio bastante cómodo. Ese modelo se destaca en la gama media por diferentes razones y una de ellas es la batería con gran autonomía y la carga rápida que garantiza el uso del celular durante varias horas.
Características del Motorola Edge 50 y precio actualizado
Lo primero que se destaca del Motorola Edge 50 son los materiales y el diseño, pero si hablamos de términos más técnicos y específicos, se debe destacar la pantalla pOLED de 6.67 pulgadas que maneja una tasa de refresco de 120 Hz. Desde el primer instante se podrá disfrutar de una experiencia visual bastante fluida y envolvente con tecnología HDR10+. Al igual que otros equipo de Motorola, este también trabaja con tecnología Dolby Atmos que hace vivir una experiencia envolvente.
En cuanto al rendimiento, también es superior a sus competidores directos, ya que está equipado con el procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 que se ve acompañado con 12 GB de RAM y almacenamiento a elegir entre 256GB o 512GB. Esto hace que se posicione entre uno de los gama media con mejor rendimiento en la actualidad.Características del Motorola de alta calidad. | Foto: Captura
La calidad de resolución de 1.5k es otros de los puntos a favor que tiene este poderoso teléfono de Motorola. Y es que más allá de la potencia de sus componentes, también encontramos que tiene una capacidad de batería de 5000 mAh y que es compatible con carga rápida de 68W y la inalámbrica de 15W.
Si nos podemos a analizar la calidad fotográfica, las sorpresas continúan y es que con la principal se podrán capturar imágenes de 50 MP, ultra gran angular y macro de 13 MP. Para hacer fotos selfie, se dispone de un lente de 32 megapíxeles.
Según la cantidad de accesorios que elijas, el precio del Motorola Edge 50 puede variar. Teniendo en cuenta esto, el teléfono de Motorola está disponible desde aproximadamente 950 soles, dependiendo la tienda, plan, etc.
