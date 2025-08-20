¿Quién es el arquero de 22 años que debutó en la U Católica ante Alianza Lima por Sudamericana?

¡Locura total! Durante el partido contra Alianza Lima por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, Universidad Católica hizo debutar en la competición internacional a Elías Valencia, portero de 22 años que ingresó a inicios de la segunda mitad y generó mucho asombro en los hinchas de ambas instituciones deportivas. Aquí te contamos quién es exactamente el futbolista.

El primer tiempo culminó 1-1 y con ello despertó la preocupación del elenco ecuatoriano, ya que necesitaba ganar por al menos dos goles de diferencia para forzar los penales y así soñar con los cuartos de final. Sin embargo, cuando muchos aficionados quiteños esperaban un cambio diferente, Jorge Célico decidió sacar a su guardameta Johan Lara, quien era el titular ante la lesión del venezolano Rafael Romo.

Debido a que ya no habían más porteros, la Universidad Católica tuvo que mandar a Elías Valencia a que haga su estreno en la Copa Sudamericana y llamó mucho la atención, sobre todo por la magnitud del partido y todo lo que está en juego. Lo cierto es que Alianza Lima atacó bastante y el golero tuvo mucho trabajo por hacer, pero recibió un golazo marcado por Kevin Quevedo que sentenció la llave.

El golazo de Kevin Quevedo al portero Valencia.

¿Quién es Elías Valencia?

Nacido en Esmeraldas, Ecuador, Elías Valencia es un futbolista que se desempeña como portero y mide 1.83 metros. El 'cancerbero' de la Universidad Católica se formó en dicha institución deportiva y realizó casi toda su carrera profesional en el mismo club, aunque en el 2020 fue brevemente prestado al Cuniburo FC.

¿Cuál es el valor de Elías Valencia?

El tercer portero de la Universidad Católica de Ecuador tiene un valor de, según Transfermarkt, 50 mil euros en el mercado de fichajes, siendo este su único precio registrado a lo largo de su carrera. Si hubiera avanzado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, quizá su cotización se hubiera elevado aunque sea un poco.