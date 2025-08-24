- Hoy:
¿A qué hora juega River Plate vs Lanús y dónde ver EN VIVO partido por la Liga Profesional?
River Plate se enfrentará a Lanús por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Conoce los horarios confirmados y qué canal transmite EN VIVO este encuentro.
River Plate vs Lanús se enfrentarán este lunes 25 de agosto en un duelo de alto impacto por la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El elenco 'Millonario' buscará seguir como el líder y vencer a uno de los equipos que pelean por el título. Entérate en esta nota los horarios y canales de transmisión confirmados para que no te pierdas ningún detalle.
¿A qué hora juega River Plate vs Lanús?
A continuación, te damos a conocer los horarios confirmados en los diversos países para que no te pierdas ningún detalle de uno de los partidos de la semana entre River Plate vs Lanús correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional:
- Perú, Ecuador y Colombia: 7:15 p.m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 8:15 p.m.
- Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 9:15 p.m.
- México y Centroamérica: 6:15 p.m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 8:15 p.m.
- España: 2:15 a.m. (del martes)
¿Dónde ver River Plate vs Lanús EN VIVO?
Si quieres ver el partido entre River Plate vs Lanús EN VIVO ONLINE GRATIS, por la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional, tendrás que estar al pendiente de los siguientes canales de transmisión:
- Argentina: ESPN y Disney Plus
- Perú y resto de Latinoamérica: TyC Sports, ESPN y Disney Plus
- México: Fanatiz y Disney Plus
- Centroamérica: Fanatiz y TyC Sports
- Venezuela: inter, TyC Sports, ESPN y Disney Plus
- Estados Unidos: TyC Sports Internacional, fuboTV y Fanatiz USA
River Plate vs Lanús: Antesala del partido por la Liga Profesional
River Plate llega a este duelo buscando consolidar su dominio en el Torneo Clausura, donde se mantiene como uno de los equipos invictos del certamen con tres victorias y dos empates. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo necesita un triunfo para reafirmar su liderazgo y dejar atrás los empates recientes fuera de casa.River Plate llega motivado tras vencer a Libertad en los octavos de final de la Copa Libertadores.
El elenco 'Millonario' además llega con la motivación de haber clasificado a los cuartos de final de la Libertadores tras imponerse en penales ante Libertad. Asimismo, contarán con Sebastián Driussi quien tras recuperarse de una lesión viene aportando goles y dinámica ofensiva. Franco Armani, por su parte, ha sido clave en varias victorias gracias a sus atajadas decisivas, brindando seguridad bajo los tres palos.
Por el lado de Lanús, la confianza está por las nubes luego de sus últimos resultados: cinco triunfos en seis encuentros y la clasificación ajustada en la Copa Sudamericana tras vencer a Central Córdoba por penales. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se fortalece jugando en casa, donde ha mantenido la portería imbatida en 15 de sus últimos 20 partidos oficiales.
