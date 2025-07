Kenji Cabrera tras derrota de Melgar ante Alianza y empate con Juan Pablo: "Creo que..."

Melgar se despidió del título del Torneo Apertura 2025 tras empatar 1-1 con Juan Pablo II College por el partido pendiente de la fecha 4. Luego del partido disputado en Chongoyape, Kenji Cabrera se pronunció sobre lo sucedido en esta parte del campeonato que terminó de la manera que no esperaban.

Cabe recordar que el cuadro arequipeño llegó a esta fecha con una derrota frente a Alianza Lima por 1-0, lo que complicó sus chances de poder acercarse a Universitario de Deportes en la cima de la tabla de posiciones. Ahora, el equipo de Walter Ribonetto deberá enfocarse en la segunda parte de la temporada.

¿Qué dijo Kenji Cabrera tras el empate con Juan Pablo II?

“Partido complicado por las condiciones del clima, por el rival. No se pudo conseguir una victoria, pero esto sigue. Si no lo puedes ganar, no lo pierdas. Nos suma poco. Pensamos en una victoria, pero no se pudo dar”, dijo una de las figuras del ‘Dominó’.

En esa línea, explicó que fue un partido parejo en el segundo tiempo; sin embargo, Melgar tuvo más oportunidades frente al arco rival. Por ello, considera que merecieron un poco más en el resultado.

“Creo que merecimos un poco más por las ocasiones que generamos, pero no se pudo dar”, agregó Kenji Cabrera tras el empate que consumió toda esperanza de lucha por el título del Torneo Apertura.