Futbolista peruano de la Liga 1 estaría en los planes de equipo que jugó el Mundial de Clubes

Desde hace tiempo no tenemos a un futbolista peruano en un equipo de élite a nivel global, algo que ha sido blanco de críticas por parte de los hinchas nacionales. Ahora, un jugador de la Liga 1 llamó mucho la atención debido a que estaría en la mira de un elenco que hasta hace poco se encontraba disputando el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos. Revisa de quién se trata.

Recientemente diversos periodistas extranjeros señalaron que una importante institución deportiva, que ha sido múltiples veces campeón de la Champions League, despertó interés por un jugador del campeonato incaico. Nos referimos a Emilio Saba, lateral derecho que viene desempeñándose en Melgar de Arequipa y ha disputado apenas 2 compromisos en la presente temporada.

Según informó el periodista deportivo Mustafa Abou, y portales como Btolat, Al Ahly de Egipto está tras los pasos del defensor peruano de 24 años para convertirlo en su flamante fichaje. Recordemos que los denominados 'Diablos Rojos' vienen de jugar el Mundial de Clubes 2025 y formaron parte del Grupo A, donde quedaron últimos y por debajo de Porto, Inter Miami, y Palmeiras.

Emilio Saba ha jugado en las divisiones menores de la selección peruana.

Emilio Saba habló sobre su posible fichaje por Al Ahly

Emilio Saba se refirió a una posible contratación por el club múltiples veces campeón de la Champions League de África. "Estoy concentrado en el entrenamiento de mi equipo, estoy comprometido con Melgar. Y todo lo relacionado con los fichajes está en manos de mi agente", indicó el futbolista rojinegro, dejando en claro que su prioridad es seguir sumando minutos con el 'Dominó'.

"Mi agente me habló de algunas ofertas, pero no eran de Egipto. Sin embargo, no me importaría probar una experiencia árabe, ya que mis orígenes son palestinos por parte de mi padre", agregó el lateral, quien negó estar al tanto sobre un posible interés por parte de Al Ahly. Vale precisar que esta sería la primera vez que el defensor saldrá de la Liga 1.

¿En qué clubes ha jugado Emilio Saba y cuánto vale?

Actualmente, Emilio Saba tiene un valor de 350 mil euros en el mercado de transferencias y está un poco lejos de los 475 mil euros que llegó a costar en el 2023. Estos son los clubes en los que ha jugado: