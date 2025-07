Ex joya de Alianza Lima quiere salir campeón con histórico club de la Liga 1: "Mi segunda casa"

El mercado de pases empezó a moverse en la Liga 1. Alianza Lima y Universitario están luchando por el título del Apertura, pero decidieron reforzar su plantel con destacados talentos nacionales. Melgar no encontró la regularidad en el campeonato, por ello, también incorporó jugadores.

Melgar presentó a Jhony Vidales como su flamante incorporación para la segunda parte del año. El atacante de 33 años se mostró feliz por afrontar este reto y señaló que tiene una revancha con los rojinegros, ganar el título nacional de la Liga 1.

"En lo personal seguir por el mismo camino que he pasado estos meses, aportar desde donde me toque estar, dar el máximo en cada entrenamiento y el objetivo es poder campeonar. Nos quedamos a puertas en el 2022 y me quiero cobrar la revancha", expresó Vidales en la cuenta oficial del club.

Además, el delantero, que pasó por ADT, indicó que volver a Melgar es como estar en casa porque vivió bonitos momentos el club arequipeño. Recordó que en el 2019 llegó al conjunto arequipeño y está contento de cómo creció la institución en los últimos años.

"Me siento muy feliz, Melgar es como mi segunda casa, he vivido muchos momentos lindos, estoy feliz de estar acá. Llegué en el 2019 hasta el 2022, vi cómo eran los proyectos del club y hoy es una realidad, volver tras dos años y medio y ver el CAR es impresionante. Tener tu propio espacio como club es importante, te motiva mucho, las canchas son A1 y eso al jugador lo motiva más", puntualizó.

Jhonny Vidales jugó en Alianza Lima

En el 2013, Jhonny Vidales desató la emoción de los hinchas de Alianza Lima por su talento. El atacante era una de las figuras de la Reserva del cuadro blanquiazul. En el 2014, dejó Matute para jugar en Parma U19.

Tras pasar por Parma, Gorica y Marítimo, Vidales sorprendió tras volver al fútbol peruano para jugar en Sport Huancayo. También militó por César Vallejo, Real Garcilaso (Cusco FC), Melgar, Mannucci y ADT.