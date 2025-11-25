¿A qué hora juega Atlético Madrid vs Inter y dónde ver partido por Champions League?

Atlético Madrid e Inter se enfrentan este miércoles 26 de noviembre por la jornada 5 de la fase liga de la Champions League. El partido a disputarse en el Estadio Riyadh Air Metropolitano promete ser vibrante y lleno de emociones, con ambos equipos en la lucha por lograr el objetivo. Conoce a continuación a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO este encuentro.

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs Inter?

A continuación, te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Atlético Madrid e Inter por la fecha 5 de la fase liga de la Champions League:

México: 14:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15:00 horas

Venezuela, Bolivia: 16:00 horas

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 16:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 17:00 horas

España: 21:00 horas

¿Dónde ver Atlético Madrid vs Inter EN VIVO y EN DIRECTO?

El partido entre Atlético Madrid e Inter, por la fecha 5 de la fase liga de la Champions League, será transmitido EN VIVO por las señales de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica. En España, la transmisión EN DIRECTO se puede sintonizar por Movistar Liga de Campeones.

Previa del partido Atlético Madrid vs Inter por la Champions League

Atlético Madrid llega con un triunfo por 3-1 sobre Union St. Gilloise la fecha anterior y alcanzó los 6 puntos, ubicándose en el puesto 17, entrando así a la zona de clasificación a los playoffs pero lejos de los octavos de final. Por ello, aprovechará su condición de local para conseguir el ansiado triunfo.

Por su parte, Inter viene de superar 2-1 a Kairat Almaty y es uno de los punteros, junto a Bayern y Arsenal. De esta manera, buscará dar el golpe en el Estadio Riyadh Air Metropolitano y sumar tres unidades más que lo dejarán encaminado en conseguir el objetivo.