¿A qué hora juega Arsenal vs Bayern Múnich, qué canal transmite y dónde ver la Champions League?
Arsenal vs Bayern Múnich se juega este miércoles 26 de noviembre desde el Emirates Stadium, en Londres, por la quinta fecha de la Champions Legue.
Arsenal vs Bayern Múnich llegan a la quinta jornada de la fase liga de la Champions League con un choque que promete alto voltaje en Londres. Este miércoles 26 de noviembre, el Emirates Stadium será escenario de un duelo entre líderes de grupo que buscan asegurarse cuanto antes un puesto directo a la siguiente fase. El encuentro se disputará desde las 5.00 p. m. del horario peruano, colombiano y ecuatoriano, con transmisión exclusiva para Sudamérica a través de Disney+.
¿A qué hora juega Arsenal vs Bayern Múnich?
El partido entre Arsenal vs Bayern Múnich, por la Champions League, comenzará a las 3.00 p. m. en horario de Perú. Revisa aquí la programación según tu país:
- Perú, Ecuador y Colombia: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00p. m.
- Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5.00 p. m.
- México y Centroamérica: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:00 a.m.
¿Dónde ver Arsenal vs Bayern Múnich EN VIVO?
El encuentro entre Arsenal vs Bayern Múnich por la Champions League contará con transmisión EN VIVO a través de la señal ESPN para gran parte de Sudamérica. Además, podrás seguirlo ONLINE mediante Star Plus.
¿En qué canal pasan Arsenal vs Bayern Múnich?
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
- Venezuela: Disney+ Premium Surinter, ESPN Colombia
- México: Max Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
- Canadá: DAZN Canada, fuboTV Canada
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
- Francia: myCANAL, Canal+ Foot, Canal+ Live 2
- Inglaterra: discovery+, discovery+ App, TNT Sports 1, TNT Sports Ultimate
- Italia: TV8, Sky Sport 253, Sky Sport Max
Arsenal vs Bayern Múnich por la Champions League
Aunque comparten los mismos 12 puntos en la clasificación y con igualdad en diferencia de gol (+11), Bayern Múnich llega con una ligera ventaja estadística: ha convertido 14 tantos, superando los 11 del Arsenal. Ese poderío ofensivo también se refleja en la Bundesliga, donde reforzó su liderato tras arrasar 6-2 al Friburgo. Sin embargo, no podrá contar con el suspendido Luis Díaz, sancionado con tres partidos luego de su expulsión en la fecha anterior.
Los 'gunners', por su parte, atraviesan un momento dulce en la Premier League. Amplía una ventaja de seis puntos en la cima tras un contundente 4-1 en el derbi frente al Tottenham. En Europa la solidez ha sido su sello: no ha cedido unidades y mantiene su arco invicto, un dato que lo convierte en uno de los equipos más equilibrados del certamen.
